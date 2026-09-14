Puente Papa Francisco permanecerá cerrado: AMDC revela cuándo será habilitado

El Puente Papa Francisco seguirá inhabilitado, según informaron las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) . Aquí los detalles.
El puente Papa Francisco se encuentra ubicado en el anillo periférico de Tegucigalpa. Fue inhabilitado a inicios del 2026 luego de que se viralizara en redes sociales el uso de durapax en la obra.
Ante la polémica, el alcalde Juan Diego Zelaya tomó la decisión de inhabilitar la infraestructura "por no contar con la certeza técnica" de que cumple con las condiciones de seguridad.
El puente Papa Francisco fue habilitado durante la administración del exalcalde Jorge Aldana, pero se cerró en enero del 2026.
Después de casi 10 meses de que se deshabilitó el puente, la AMDC informó que la fecha se pospone hasta diciembre. ¿Cuál es el motivo?
Según la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el puente se habilitará solo después de una revisión estructural.
La actual gestión de Juan Diego Zelaya ha realizado varias auditorías a la infraestructura para evaluar si es segura o no.
Así luce el puente Papa Francisco en la actualidad; su inhabilitación continúa generando congestionamiento vial.
El alcalde Juan Diego Zelaya reconoce las dificultades de que el puente no esté en funcionamiento, pero asegura que su prioridad está en determinar si la estructura puede soportar el tránsito vehicular.
Con el último informe de la auditoría, se determinarán las obras de reforzamiento en el puente y posteriormente se establecerá si está en condiciones óptimas para habilitarlo.