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Bandas y palillonas engalanan los desfiles escolares en Tegucigalpa

Las bandas y palillonas de diferentes centros educativos animaron el ambiente de las calles de Tegucigalpa y Comayagüela con sus desfiles cívicos

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 10:14
Bandas y palillonas engalanan los desfiles escolares en Tegucigalpa
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El talento de muchos niños y niñas quedó expuesto en las calles capitalinas este domingo en los desfiles escolares de cara a los 205 años de independencia de Honduras. Más fotos a continuación.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Desde horas tempranas en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela fueron el escenario de los desfiles por parte de centros educativos de prebásica y básica.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Las jóvenes palillonas de diferentes institutos lucieron sus lindos trajes y mostraron sus pasos al compás de las melodías de las bandas.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Chicos y chicas se prepararon durante varios meses para perfeccionar sus habilidades y encantar a los espectadores con su música.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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No solo participaron estudiantes en los desfiles de este domingo. Esta pequeña de un año y medio se sumó a los actos cívicos como palillona, causan mucha ternura.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Padres de familia acompañaron a sus hijos que participaron en los desfiles de este día, manifestando su apoyo mediante palabras de aliento.

 Foto: María Ortiz/EL HERALDO
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Muchos estudiantes ansiaban que llegara este día el cual a pesar del cansancio, les deja un momento de alegría que atesorarán a futuro.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Además de la alegría, los chicos y chicas quedan llenos de satisfacción por los resultados de su empeño, disciplina y pasión.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Las bandas impusieron su presencia en las calles con el ritmo de sus tambores, bombos, güiros, liras de percusión, saxófones y demás instrumentos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Las palilllonas se mantenían concentradas en sus pasos acorde a las melodías, y también atentas a las cámaras para sonreír.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Niños y niñas de todas las edades se animaron este año ha marchar en honor a la Patria y representar a sus centros educativos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Desde temprana edad varios chicos mostraron su interés por la música y aprovecharon este evento para gozar de su vocación.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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A pesar de las altas temperaturas y los radiantes rayos de sol que aparecen desde temprano, las palillonas no dejan de mostrar su alegría mientras danzan.

 Foto: María Ortiz/EL HERALDO
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Al casco histórico de la capital arribaron varios colegios para brindar un ameno espectáculo a sus padres y peatones.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Las bandas no solo son un reflejo de talento individual, sino un completo trabajo en equipo en el que la coordinación es la clase.

 Foto: María Ortiz/EL HERALDO
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Los padres de familia fotografiaron a sus hijos e hijas desfilando con sus mejores trajes de cara al 15 de septiembre.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Muchos de quienes se encontraban a inmediaciones del bulevar Los Próceres detuvieron por un momento sus actividades para apreciar los desfiles escolares.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Los integrantes de las bandas y palillonas correspondían con saludos a los aplausos de los espectadores.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Mientras las chicas palillonas hacensus pasos, sus padres y madres están atentos cuidándolas y atentos a que no se deshidraten por el esfuerzo físico y el calor.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Septiembre se convierte en uno de los meses más esperados por varios escolares que anhelan formar parte de las bandas, grupos de palillonas, cadetes, pomponeras y demás.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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En los desfiles también destacan aquellos estudiantes que resaltan por su excelencia académica, demostrando compromiso con sus estudios.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Los desfiles de este domingo quedan plasmados como lindos recuerdos para los niños y sus familias, recuerdos que guardarán con cariño.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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