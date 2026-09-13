Bandas y palillonas engalanan los desfiles escolares en Tegucigalpa

El talento de muchos niños y niñas quedó expuesto en las calles capitalinas este domingo en los desfiles escolares de cara a los 205 años de independencia de Honduras. Más fotos a continuación.
Desde horas tempranas en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela fueron el escenario de los desfiles por parte de centros educativos de prebásica y básica.
Las jóvenes palillonas de diferentes institutos lucieron sus lindos trajes y mostraron sus pasos al compás de las melodías de las bandas.
Chicos y chicas se prepararon durante varios meses para perfeccionar sus habilidades y encantar a los espectadores con su música.
No solo participaron estudiantes en los desfiles de este domingo. Esta pequeña de un año y medio se sumó a los actos cívicos como palillona, causan mucha ternura.
Padres de familia acompañaron a sus hijos que participaron en los desfiles de este día, manifestando su apoyo mediante palabras de aliento.
Muchos estudiantes ansiaban que llegara este día el cual a pesar del cansancio, les deja un momento de alegría que atesorarán a futuro.
Además de la alegría, los chicos y chicas quedan llenos de satisfacción por los resultados de su empeño, disciplina y pasión.
Las bandas impusieron su presencia en las calles con el ritmo de sus tambores, bombos, güiros, liras de percusión, saxófones y demás instrumentos.
Las palilllonas se mantenían concentradas en sus pasos acorde a las melodías, y también atentas a las cámaras para sonreír.
Niños y niñas de todas las edades se animaron este año ha marchar en honor a la Patria y representar a sus centros educativos.
Desde temprana edad varios chicos mostraron su interés por la música y aprovecharon este evento para gozar de su vocación.
A pesar de las altas temperaturas y los radiantes rayos de sol que aparecen desde temprano, las palillonas no dejan de mostrar su alegría mientras danzan.
Al casco histórico de la capital arribaron varios colegios para brindar un ameno espectáculo a sus padres y peatones.
Las bandas no solo son un reflejo de talento individual, sino un completo trabajo en equipo en el que la coordinación es la clase.
Los padres de familia fotografiaron a sus hijos e hijas desfilando con sus mejores trajes de cara al 15 de septiembre.
Muchos de quienes se encontraban a inmediaciones del bulevar Los Próceres detuvieron por un momento sus actividades para apreciar los desfiles escolares.
Los integrantes de las bandas y palillonas correspondían con saludos a los aplausos de los espectadores.
Mientras las chicas palillonas hacensus pasos, sus padres y madres están atentos cuidándolas y atentos a que no se deshidraten por el esfuerzo físico y el calor.
Septiembre se convierte en uno de los meses más esperados por varios escolares que anhelan formar parte de las bandas, grupos de palillonas, cadetes, pomponeras y demás.
En los desfiles también destacan aquellos estudiantes que resaltan por su excelencia académica, demostrando compromiso con sus estudios.
Los desfiles de este domingo quedan plasmados como lindos recuerdos para los niños y sus familias, recuerdos que guardarán con cariño.