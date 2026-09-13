Música, color y ritmo: así se viven los desfiles escolares este domingo en la capital

La música, el color y el ritmo se apoderaron de las calles de la colonia Kennedy y otras zonas de la capital este domingo 13 de septiembre, donde estudiantes de los distritos educativos 1, 5 y 10 desfilan para conmemorar el 205 Aniversario de Independencia de Honduras. A continuación imágenes del ambiente captadas por la lente de EL HERALDO.