Música, color y ritmo: así se viven los desfiles escolares este domingo en la capital

La música, el color y el ritmo se apoderaron de las calles de la colonia Kennedy y otras zonas de la capital este domingo 13 de septiembre, donde estudiantes de los distritos educativos 1, 5 y 10 desfilan para conmemorar el 205 Aniversario de Independencia de Honduras. A continuación imágenes del ambiente captadas por la lente de EL HERALDO.
Con paso marcado y coreografías ensayadas durante semanas, los estudiantes que integran los grupos de palillonas, cuadro de honor, banda de guerra y pomponeras avanzaron por las diversas calles.
El repertorio combinó marchas con canciones folclóricas hondureñas que suena todos los años durante las celebraciones patrióticas en todo el país.
El desfile, uno de los recorridos más extensos de la jornada cívica en la capital, inició en el bulevar Kennedy, con rumbo hacia el bulevar Centroamérica.
Los estudiantes del cuadro de honor llevan los símbolos patrios durante la jornada que también moviliza a padres de familia y docentes.
Padres de familia y transeúntes se detuvieron a lo largo de la ruta para grabar con sus teléfonos el paso de los estudiantes, especialmente al momento de presentar sus coreografías.
Cabe mencionar que en otros sectores de Tegucigalpa y Comayagüela también hay presencia de centros educativos que desfilan en honor a las celebraciones patrias.
Los desfiles de este domingo se suman a los que, días antes, protagonizaron los niños de prebásica en varios sectores de la capital y otras regiones del país.
Por su parte, los docentes que acompañan a los alumnos durante los desfiles, afirman sentirse orgullosos del patriotismo de los estudiantes de primaria.
"Estamos felices por la participación de los chicos. Se esmeran ellos con su sacrificio de venir, el sol, el hecho de que se quemen, pero ellos es muy felices, con mucho fervor patrio", expresó Joselyn Hernández, maestra del Centro Básico 14 de Julio.
Los desfiles siguen desarrollándose a nivel nacional, de cara a los eventos oficiales del 15 de septiembre.
Mientras tanto, los pequeños participantes siguen luciendo sus vistosos trajes alusivos a las celebraciones patrias y disfrutando de la jornada.