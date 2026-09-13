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En fotos: los trajes típicos más destacados en los desfiles patrios de las escuelas en Tegucigalpa

Un ambiente festivo y patriótico impregnó las calles de Tegucigalpa este domingo, donde varios niños y niñas desfilaron con sus destacados trajes típicos

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 09:01
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Este domingo las calles de la capital estuvieron repletas de estudiantes de educación básica, de los cuales muchos desfilaron con trajes típicos para enaltecer a la Patria. Más fotos a continuación.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Desde horas tempranas de este 13 de septiembre, las calles y avenidas de Tegucigalpa estuvieron llenas de un ambiente festivo de cara a los 205 años de independencia que celebrará Honduras el próximo martes.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Estudiantes de diversos centros educativos de la capital iniciaron sus desfiles en el bulevar Kennedy, captando las miradas de los expectadores.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Chicos y chicas madrugaron para desfilar y mostrar tanto sus dotes musicales, como sus trajes típicos que no pueden pasar desapercibidos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Varios niños se vistieron haciendo alusión al cacique Lempira, heróe nacional y símbolo de valentía para los hondureños.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Por otro lado, este chico decidió representar al ave nacional de Honduras, la guacamaya roja. El menor refleja entusiasmo por su participación en estos actos cívicos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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De igual forma, muchas niñas llegaron a marchar vestidas como los antepasados indígenas. La energía es lo que más sobra en los desfiles.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Tampoco podían faltar los niños y niñas con sus trajes típicos que representan la cultura y folclore hondureño.

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Este grupo de jovencitas llegó con vestimentas que representan al pueblo Misquito, reflejando la multiculturalidad del país.

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Este chico llamó la atención por su traje en el que representa a un arqueólogo. Cabe recordar que Honduras tiene sitios arqueológicos llenos de riqueza histórica y cultural, tal como lo son las Ruinas de Copán.

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Los alumnos se prepararon por varias semanas para este gran día, demostrando los frutos de su disciplina, esfuerzo y compromiso.

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Estudiantes de prebásica y básica sintieron fervor patrio en la conmemoración de los 205 años de independencia.

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