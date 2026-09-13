En fotos: los trajes típicos más destacados en los desfiles patrios de las escuelas en Tegucigalpa

Este domingo las calles de la capital estuvieron repletas de estudiantes de educación básica, de los cuales muchos desfilaron con trajes típicos para enaltecer a la Patria. Más fotos a continuación.
Desde horas tempranas de este 13 de septiembre, las calles y avenidas de Tegucigalpa estuvieron llenas de un ambiente festivo de cara a los 205 años de independencia que celebrará Honduras el próximo martes.
Estudiantes de diversos centros educativos de la capital iniciaron sus desfiles en el bulevar Kennedy, captando las miradas de los expectadores.
Chicos y chicas madrugaron para desfilar y mostrar tanto sus dotes musicales, como sus trajes típicos que no pueden pasar desapercibidos.
Varios niños se vistieron haciendo alusión al cacique Lempira, heróe nacional y símbolo de valentía para los hondureños.
Por otro lado, este chico decidió representar al ave nacional de Honduras, la guacamaya roja. El menor refleja entusiasmo por su participación en estos actos cívicos.
De igual forma, muchas niñas llegaron a marchar vestidas como los antepasados indígenas. La energía es lo que más sobra en los desfiles.
Tampoco podían faltar los niños y niñas con sus trajes típicos que representan la cultura y folclore hondureño.
Este grupo de jovencitas llegó con vestimentas que representan al pueblo Misquito, reflejando la multiculturalidad del país.
Este chico llamó la atención por su traje en el que representa a un arqueólogo. Cabe recordar que Honduras tiene sitios arqueológicos llenos de riqueza histórica y cultural, tal como lo son las Ruinas de Copán.
Los alumnos se prepararon por varias semanas para este gran día, demostrando los frutos de su disciplina, esfuerzo y compromiso.
Estudiantes de prebásica y básica sintieron fervor patrio en la conmemoración de los 205 años de independencia.