Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital

Además de San Ángel y Kennedy, este tipo de operativos se ha desarrollado en sectores como: Colonia 21 de Octubre, Aldea Zambrano, Colonia Villa Nueva, Colonia Miraflores, Bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia San Ángel, Anillo Periférico, en el sector de la colonia La Sosa, Colonia 21 de Febrero, Residencial El Molinón, Residencial El Trapiche, Barrio El Manchén.