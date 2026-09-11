Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital

La Operación Fuera Chatarra continúa en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela con la identificación, notificación y retiro de vehículos abandonados que permanecen en espacios públicos.
El procedimiento contempla varias etapas antes de que la Policía Municipal retire los automóviles mediante el uso de grúas.
César Castellanos, director de la Policía Municipal, explicó que los operativos comienzan con inspecciones para ubicar vehículos en estado de abandono o que presentan condiciones de chatarra.
Una vez identificados, los propietarios son notificados y reciben un plazo de 72 horas para retirarlos voluntariamente de la vía pública.
Durante ese período, los dueños pueden trasladar los vehículos a un predio privado, taller o propiedad particular, con el fin de liberar el espacio ocupado.
Si el plazo vence y el automóvil continúa en el lugar, los equipos municipales regresan con grúas para proceder con su retiro.
Para recuperar el vehículo, el propietario debe cumplir con el procedimiento establecido por la Alcaldía y pagar la sanción correspondiente.
Actualmente, la AMDC desarrolla la Fase 1 en la colonia San Ángel, donde se realizan inspecciones y notificaciones a propietarios de vehículos abandonados.
De forma simultánea, en la colonia Kennedy se ejecuta la Fase 2, que consiste en retirar vehículos cuyos propietarios ya fueron notificados y no cumplieron con el plazo otorgado.
Además de San Ángel y Kennedy, este tipo de operativos se ha desarrollado en sectores como: Colonia 21 de Octubre, Aldea Zambrano, Colonia Villa Nueva, Colonia Miraflores, Bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia San Ángel, Anillo Periférico, en el sector de la colonia La Sosa, Colonia 21 de Febrero, Residencial El Molinón, Residencial El Trapiche, Barrio El Manchén.