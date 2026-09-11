  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital

La Policía Municipal interviene vehículos abandonados en distintas colonias de Tegucigalpa y Comayagüela mediante notificaciones, plazos y retiro con grúas

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 10:56
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
1 de 10

La Operación Fuera Chatarra continúa en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela con la identificación, notificación y retiro de vehículos abandonados que permanecen en espacios públicos.

 Foto: Cortesía
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
2 de 10

El procedimiento contempla varias etapas antes de que la Policía Municipal retire los automóviles mediante el uso de grúas.

 Foto: EL HERALDO
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
3 de 10

César Castellanos, director de la Policía Municipal, explicó que los operativos comienzan con inspecciones para ubicar vehículos en estado de abandono o que presentan condiciones de chatarra.

 Foto: EL HERALDO
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
4 de 10

Una vez identificados, los propietarios son notificados y reciben un plazo de 72 horas para retirarlos voluntariamente de la vía pública.

 Foto: EL HERALDO
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
5 de 10

Durante ese período, los dueños pueden trasladar los vehículos a un predio privado, taller o propiedad particular, con el fin de liberar el espacio ocupado.

 Foto: Cortesía
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
6 de 10

Si el plazo vence y el automóvil continúa en el lugar, los equipos municipales regresan con grúas para proceder con su retiro.

 Foto: EL HERALDO
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
7 de 10

Para recuperar el vehículo, el propietario debe cumplir con el procedimiento establecido por la Alcaldía y pagar la sanción correspondiente.

 Foto: EL HERALDO
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
8 de 10

Actualmente, la AMDC desarrolla la Fase 1 en la colonia San Ángel, donde se realizan inspecciones y notificaciones a propietarios de vehículos abandonados.

 Foto: EL HERALDO
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
9 de 10

De forma simultánea, en la colonia Kennedy se ejecuta la Fase 2, que consiste en retirar vehículos cuyos propietarios ya fueron notificados y no cumplieron con el plazo otorgado.

 Foto: Cortesía
Operación Fuera Chatarra: así retiran vehículos abandonados de la capital
10 de 10

Además de San Ángel y Kennedy, este tipo de operativos se ha desarrollado en sectores como: Colonia 21 de Octubre, Aldea Zambrano, Colonia Villa Nueva, Colonia Miraflores, Bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia San Ángel, Anillo Periférico, en el sector de la colonia La Sosa, Colonia 21 de Febrero, Residencial El Molinón, Residencial El Trapiche, Barrio El Manchén.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos