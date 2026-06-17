Botaderos clandestinos se multiplican en la capital pese a recorridos del tren de aseo

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las denuncias por acumulación de basura en calles y espacios públicos de Tegucigalpa y Comayagüela continúan en aumento, las autoridades municipales aseguran que el tren de aseo mantiene sus recorridos habituales e, incluso, ha reforzado la recolección en algunos sectores de la capital.
Sin embargo, el principal problema ya no sería la frecuencia con la que pasa el servicio de limpieza, sino la proliferación de botaderos clandestinos, donde los desechos son abandonados horas después de que los camiones recolectores concluyen sus recorridos.
Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que el servicio de recolección no ha disminuido.
"El tren de aseo sigue siempre con los mismos horarios; además, lo hemos fortalecido. En lugares donde se genera bastante basura, como el Centro Histórico, pasa tanto en la mañana como en la noche", aseguró.
No obstante, reconoció que existen sectores donde la disposición irregular de desechos continúa siendo un problema permanente.
"Las zonas donde más se nos complica la recolección son las colonias con edificios de apartamentos. Muchas personas sacan la basura después de que ya pasó el tren de aseo y terminan formando botaderos clandestinos", explicó.
Entre los sectores más afectados mencionó la colonia El Hato, Residencial Plaza, Centroamérica Oeste y la colonia Kennedy.
Más de 12 mil toneladas retiradas de botaderos clandestinos
Para intentar frenar esta problemática, durante el fin de semana la municipalidad realizó un operativo de limpieza en la colonia Kennedy.
Según Galicia, participaron unas 450 personas y se utilizaron alrededor de 15 volquetas para retirar los desechos acumulados.
"Recolectamos alrededor de 12 mil toneladas de basura, pero fue tanta la cantidad que todavía seguimos retirando desechos varios días después del operativo", indicó.
El funcionario detalló que actualmente la ciudad genera entre 2,000 y 2,500 toneladas de basura al día, mientras que semanalmente se recolectan cerca de 22,000 toneladas en todo el Distrito Central.
Asimismo, informó que diariamente se desarrollan unos ocho operativos de limpieza en sectores como barrio El Chile, Los Hidalgos, Bolívar, El Manchén, Girasoles y Centroamérica Oeste.
Recorrido
Durante un recorrido realizado por EL HERALDO en sectores como el barrio La Hoya y la colonia San Miguel, se constató la presencia de grandes cantidades de basura acumulada en espacios donde incluso existen rótulos que prohíben depositar desechos.
Las bolsas de basura, escombros y desperdicios permanecían sobre las aceras y orillas de las calles, pese a las advertencias colocadas por las autoridades.
Para Julissa Zelaya, vecina de una zona cercana al centro de la capital, el problema responde tanto a la falta de conciencia ciudadana como a deficiencias en la limpieza.
"Las calles del centro y Comayagüela están llenas de basura. Nosotros tenemos la responsabilidad de no tirarla, pero eso no se cumple y tampoco se ve suficiente limpieza por parte de la municipalidad", lamentó.
Ante el incremento de botaderos clandestinos, la Alcaldía anunció la instalación de cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad para identificar a quienes arrojan basura de forma ilegal.
Galicia explicó que los equipos ya comenzaron a instalarse en sectores donde los botaderos han sido recuperados, así como en las orillas de ríos y quebradas, donde con frecuencia se depositan escombros y desperdicios de construcción.
"Ya tenemos varios puntos identificados y las cámaras permitirán aplicar las multas correspondientes a quienes vuelvan a ensuciar estos lugares", afirmó.
Según el Plan de Arbitrios Municipal, la sanción por arrojar basura en sitios no autorizados asciende a 5,000 lempiras.
Las autoridades también advirtieron que las cámaras servirán para detectar a quienes lancen desperdicios en cauces de ríos y quebradas, una práctica que aumenta el riesgo de inundaciones durante la temporada lluviosa.