Botaderos clandestinos se multiplican en la capital pese a recorridos del tren de aseo

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las denuncias por acumulación de basura en calles y espacios públicos de Tegucigalpa y Comayagüela continúan en aumento, las autoridades municipales aseguran que el tren de aseo mantiene sus recorridos habituales e, incluso, ha reforzado la recolección en algunos sectores de la capital. Sin embargo, el principal problema ya no sería la frecuencia con la que pasa el servicio de limpieza, sino la proliferación de botaderos clandestinos, donde los desechos son abandonados horas después de que los camiones recolectores concluyen sus recorridos. Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que el servicio de recolección no ha disminuido.

"El tren de aseo sigue siempre con los mismos horarios; además, lo hemos fortalecido. En lugares donde se genera bastante basura, como el Centro Histórico, pasa tanto en la mañana como en la noche", aseguró. No obstante, reconoció que existen sectores donde la disposición irregular de desechos continúa siendo un problema permanente. "Las zonas donde más se nos complica la recolección son las colonias con edificios de apartamentos. Muchas personas sacan la basura después de que ya pasó el tren de aseo y terminan formando botaderos clandestinos", explicó. Entre los sectores más afectados mencionó la colonia El Hato, Residencial Plaza, Centroamérica Oeste y la colonia Kennedy.

Más de 12 mil toneladas retiradas de botaderos clandestinos

Para intentar frenar esta problemática, durante el fin de semana la municipalidad realizó un operativo de limpieza en la colonia Kennedy. Según Galicia, participaron unas 450 personas y se utilizaron alrededor de 15 volquetas para retirar los desechos acumulados. "Recolectamos alrededor de 12 mil toneladas de basura, pero fue tanta la cantidad que todavía seguimos retirando desechos varios días después del operativo", indicó. El funcionario detalló que actualmente la ciudad genera entre 2,000 y 2,500 toneladas de basura al día, mientras que semanalmente se recolectan cerca de 22,000 toneladas en todo el Distrito Central. Asimismo, informó que diariamente se desarrollan unos ocho operativos de limpieza en sectores como barrio El Chile, Los Hidalgos, Bolívar, El Manchén, Girasoles y Centroamérica Oeste.

Recorrido