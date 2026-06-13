Así luce el Cerrito de la Felicidad tras los trabajos de recuperación en la colonia Kennedy

Más limpio, iluminado y con presencia de vigilancia, así luce actualmente el Cerrito de la Felicidad, un espacio ubicado en la colonia Kennedy que durante años permaneció en condiciones de abandono y deterioro.
Cabe recordar que, anteriormente, eran visibles acumulaciones de basura, maleza y una evidente falta de mantenimiento en el sector.
Entre las mejoras ejecutadas se encuentran trabajos de limpieza general, chapeo y recuperación de áreas verdes, lo que ha permitido cambiar significativamente la imagen del lugar.
Uno de los cambios más notorios es la instalación de iluminación, una medida que busca mejorar las condiciones de seguridad para las personas que visitan el sitio durante las horas de la noche.
Además, se realizaron labores de pintura en diferentes áreas del parque y en los árboles que forman parte de este espacio recreativo ubicado en una de las colonias más pobladas de la capital.
El Cerrito de la Felicidad es utilizado frecuentemente por familias, jóvenes y niños de la Kennedy, quienes durante años denunciaron el deterioro progresivo del área.
Según la información proporcionada, el lugar también contará con vigilancia para evitar actos vandálicos y contribuir a la conservación de las mejoras realizadas.
Los trabajos forman parte de una serie de intervenciones que se desarrollan en espacios públicos de Tegucigalpa y Comayagüela, donde varias áreas verdes han sido objeto de recuperación en los últimos meses.
El entorno se encuentra más ordenado y con mejores condiciones para actividades recreativas, en comparación con el estado que presentaba anteriormente.
Ahora, el reto será mantener el espacio en buenas condiciones para evitar que vuelva a convertirse en un punto afectado por la acumulación de basura, la falta de iluminación y el abandono que durante años caracterizó al Cerrito de la Felicidad.