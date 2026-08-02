Lindsay Clancy rompe en llanto durante juicio al escuchar cómo intentaron salvar a su bebé

El testimonio de un médico que atendió al menor de las víctimas tras el ataque de su madre hizo que la acusada rompiera en llanto. Aquí los detalles del juicio contra Lindsay Clancy.
Durante la audiencia, el médico de urgencias Benjamin Kaufman relató cómo el bebé de ocho meses, Callan, llegó al Hospital Beth Israel Deaconess de Plymouth sin respirar y en estado crítico. Su declaración provocó una visible reacción de Clancy, quien rompió en llanto mientras escuchaba los detalles.
Kaufman explicó ante el jurado que el personal médico administró epinefrina, realizó compresiones torácicas y utilizó un resucitador manual para intentar salvar la vida del menor. Aunque lograron recuperar el pulso del bebé aproximadamente diez minutos después de su llegada, aseguró que nunca mostró actividad cerebral ni volvió a respirar por sí solo.
El médico añadió que, debido a la gravedad de su estado, Callan fue trasladado en helicóptero al Hospital Infantil de Boston para recibir atención especializada que no estaba disponible en el centro donde fue atendido inicialmente.
Mientras el testimonio avanzaba, Lindsay Clancy se cubrió parte del rostro con una mano, bajó la cabeza y comenzó a llorar, según la transmisión del juicio. La acusada permaneció visiblemente afectada durante la descripción de los esfuerzos médicos por mantener con vida a su hijo.
Antes de la audiencia, los integrantes del jurado realizaron una visita a la vivienda de la familia Clancy, en Duxbury, Massachusetts. También recorrieron el trayecto que hizo Patrick Clancy el día de los hechos, incluyendo una farmacia donde recogió medicamentos y un restaurante donde compró comida para llevar por solicitud de su entonces esposa.
Los jurados ingresaron a la vivienda en grupos y observaron el patio donde Patrick encontró a Lindsay después de que ella se lanzara desde una ventana del segundo piso en un aparente intento de suicidio. La caída le provocó lesiones que la dejaron paralizada.
El caso se remonta al 24 de enero de 2023, cuando, según la fiscalía, Lindsay Clancy utilizó bandas de ejercicio para estrangular a sus tres hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses. Los menores fueron encontrados por su padre al regresar a la vivienda, quien de inmediato llamó al servicio de emergencias.
La defensa no niega que Clancy causó la muerte de los niños, pero sostiene que en ese momento padecía psicosis posparto y que estaba sobremedicada, por lo que no era plenamente consciente de sus actos. La fiscalía, en cambio, afirma que los asesinatos fueron deliberados y busca demostrar que actuó con intención.
El juicio comenzó el 27 de julio con los alegatos de apertura y el testimonio de Patrick Clancy, quien anteriormente manifestó haber perdonado a su ahora exesposa. Durante los primeros días del proceso también han declarado socorristas y primeros respondedores, quienes describieron ante el jurado la escena que encontraron al llegar a la vivienda tras el crimen.