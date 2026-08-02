Incendios devastan Washington y dejan más de 600 estructuras destruidas

Las autoridades informaron que este domingo las llamas continuaban fuera de control en los incendios forestales que afectan el área de Spokane, en el estado de Washington.
El incendio principal abarca una superficie de 5,390 acres, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las autoridades continúan evaluando el alcance total de los daños ocasionados por el fuego.
Los siniestros, conocidos oficialmente como los Incendios del área de Spokane, son atendidos como tres emergencias distintas: el incendio Old Trails, el incendio Fairview y el incendio Autumn Lane.
En conjunto, las llamas han consumido más de 8.2 millas cuadradas (unos 21 kilómetros cuadrados) en los alrededores de Spokane, la segunda ciudad más grande del estado de Washington.
Estos incendios forman parte de una serie de fuegos activos en el oeste de Estados Unidos, una situación que ha puesto bajo presión la capacidad de respuesta de las agencias federales, estatales y locales encargadas de combatir este tipo de emergencias.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales relacionadas con los incendios en el área de Spokane, aunque los daños materiales continúan aumentando.
Los Equipos de Gestión de Incidentes de California asumieron el mando de las operaciones el sábado por la noche para coordinar las labores de contención, debido a la complejidad del incendio y al riesgo que representa para zonas urbanizadas.
Las áreas bajo órdenes de evacuación permanecerán cerradas hasta que los equipos de emergencia determinen que es seguro el regreso de los residentes. En redes sociales también circularon imágenes verificadas que muestran instalaciones deportivas envueltas por el humo y posteriormente alcanzadas por las llamas.
Mientras tanto, otro incendio de gran magnitud continúa activo entre el oeste de Idaho y el este de Oregon, donde brigadas apoyadas por excavadoras y helicópteros combaten el fuego por décimo día consecutivo tras consumir cerca de 525 millas cuadradas de pastizales.
Las autoridades prevén que las condiciones climáticas continúen favoreciendo la propagación de los incendios, con tiempo seco y temperaturas superiores a los 32 °C. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por mala calidad del aire y riesgo extremo de incendios en varios estados del oeste de Estados Unidos.