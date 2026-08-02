Olimpia vs UPNFM EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El campeón de la Supercopa Honduras 2026 hará este domingo su debut en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Olimpia recibirá a Lobos UPNFM en el Estadio Nacional Chelato Uclés con la misión de comenzar el campeonato sumando sus primeros tres puntos.

El encuentro, correspondiente a la primera jornada, sufrió una modificación en su calendario. Inicialmente estaba previsto para el sábado por la noche, pero la realización de un evento de creadores de contenido en el mismo recinto obligó a reprogramarlo para este domingo.

El conjunto dirigido por Eduardo Espinel llega en un gran momento futbolístico. Los blancos conquistaron recientemente la Supercopa Honduras tras imponerse 1-0 a Motagua y, pocos días después, arrancaron con éxito su participación en la Copa Centroamericana al derrotar 2-0 al Deportivo Mixco de Guatemala.

Ese buen inicio de semestre ha fortalecido la confianza de un plantel que pretende ser protagonista desde la primera fecha del torneo local y dejar atrás la decepción sufrida en la campaña anterior.

En el último Apertura, Olimpia no logró avanzar a la final luego de quedar eliminado en la fase de triangulares, donde compartió grupo con Marathón y Real España, un resultado que aumentó la presión por recuperar el protagonismo en la Liga Nacional.

Del otro lado estará un Lobos UPNFM renovado, que inicia un nuevo proyecto bajo el mando de Salomón Názar. El conjunto universitario realizó cambios importantes en su plantilla con el objetivo de competir por puestos de privilegio y convertirse en uno de los equipos más incómodos del certamen.

Aunque Olimpia parte como favorito por su plantel, su actualidad y el respaldo de jugar en casa, la UPNFM intentará sorprender desde el inicio y arruinar el estreno de los merengues.

Con ambos equipos iniciando una nueva ilusión, el duelo promete intensidad desde el pitazo inicial y marcará el penúltimo compromiso de la jornada inaugural del campeonato hondureño.