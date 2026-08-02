Padre Carlo Magno llama a buscar a Dios con esfuerzo y confiar en su providencia

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la homilía de este domingo en la Basílica Menor de Suyapa, el padre Carlo Magno afirmó que tanto los bienes materiales como los espirituales provienen de Dios, aunque las personas deban poner de su parte para obtenerlos.

El sacerdote señaló que muchas veces no se reconoce que lo que se tiene es “bendición de Dios” y recordó que, en el Evangelio, Jesús multiplicó los panes y los peces a partir de la entrega de un muchacho, resaltando así la importancia del esfuerzo humano.

El también rector de la Basílica de Suyapa sostuvo que la liturgia invita a “ponerse en camino” y a buscar a Dios de manera activa. “A veces queremos milagros, pero no lo buscamos, no vamos donde sucede, donde está el milagro, que es el Señor Jesús”, expresó, al tiempo que cuestionó la actitud de quienes esperan cambios sin tomar decisiones concretas en su vida.