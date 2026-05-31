Iglesia llama a la conversión y al fortalecimiento espiritual durante homilía

Tegucigalpa, Honduras.-Durante la homilía de este domingo, el padre Carlo Magno reflexionó sobre el misterio de la Santísima Trinidad y la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, a quienes exhortó a vivir su fe no solo en palabras, sino también en obras concretas.

El sacerdote explicó que el Espíritu Santo acompaña el proceso de conversión y santificación del cristiano, guiándolo hacia Dios. “El Espíritu Santo es el que nos va acompañando en esa revelación del Hijo para llevarnos al Padre”.

Asimismo, señaló que la vida espiritual requiere disposición y voluntad para cumplir la voluntad divina.

En su reflexión, subrayó la importancia del mandamiento del amor como centro de la vida cristiana y de la experiencia trinitaria. “Lo importante de este misterio de la Trinidad es vivirlo, es aceptar y cumplir el mandamiento del amor”.