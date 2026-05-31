Universitaria y menor mueren en fatal accidente en Jutiquile, Olancho

Olancho, Honduras.- Una joven universitaria y una menor murieron en un fatal accidente de tránsito que se registró la madrugada de este domingo a la altura de Jutiquile, Juticalpa, Olancho.
Informes preliminares indican que las fallecidas son Lizeth Espinal, universitaria, y Sofía Zelaya, sobrina de la joven.
Se conoció que en el vehículo también se conducían otras tres personas que resultaron heridas por el fuerte impacto; todos se encuentran estables en un centro asistencial de la zona.
De acuerdo con la información preliminar, la joven iría manejando el vehículo a alta velocidad por una recta ubicada en la carretera y habría perdido el control del vehículo.
Luego de algunas maniobras, la joven terminó impactando contra un árbol que está a la orilla de la carretera, con tal fuerza que los cuerpos de las fallecidas sobresalieron de la unidad y quedaron una sobre el capó y la otra en una de las ventanas laterales de la unidad.
En las imágenes compartidas por los medios de la zona se puede ver cómo el vehículo quedó casi partido en dos por la fuerza del impacto.
El Cuerpo de Bomberos tardó varias horas en poder mover la unidad y así rescatar los cadáveres de las fallecidas, pues estaban atoradas entre los amasijos de hierro.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles del hecho ni qué provocó el fatal incidente que deja a una familia sumida en luto.