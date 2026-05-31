Universitaria y menor mueren en fatal accidente en Jutiquile, Olancho

Olancho, Honduras.- Una joven universitaria y una menor murieron en un fatal accidente de tránsito que se registró la madrugada de este domingo a la altura de Jutiquile, Juticalpa, Olancho.

Informes preliminares indican que las fallecidas son Lizeth Espinal, universitaria, y Sofía Zelaya, sobrina de la joven.

Se conoció que en el vehículo también se conducían otras tres personas que resultaron heridas por el fuerte impacto; todos se encuentran estables en un centro asistencial de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la joven iría manejando el vehículo a alta velocidad por una recta ubicada en la carretera y habría perdido el control del vehículo.