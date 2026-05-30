Tatuajes y cicatriz: el único rastro de mujer hallada muerta en río Chamelecón

De acuerdo con el reporte preliminar, pobladores que se percataron del cuerpo alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bombeos de Honduras y de Medicina Forense confirmaron la presencia del cadáver y procedieron con el rescate del cuerpo.

Honduras.- El cadáver de una mujer fue hallado atrapado en una valla de contención del río Chamelecón , cerca del sector de Baracoa, en horas de la mañana de este sábado 30 de mayo.

La fallecida se encuentra en calidad de desconocida, sin embargo, el funcionario del Ministerio Público, Francisco Fúnez, detalló ante los medios las condiciones en las que estaba el cadáver.

"Al trasladarla a la orilla del río, encontramos que su parte superior, parte inferior estaba decapitada, ya presentaba aproximadamente entre 10 y 15 días de fallecida y estaba putrefacta", explicó el funcionario.

Pese a las condiciones en las que hallaron el cuerpo, las autoridades determinaron que se trataba de una mujer. "Pudimos determinar que es una persona del sexo femenino en virtud de que todavía tenía sus pechos, y también parte de su zona íntima", agregó.

También mencionó que la fémina tenía varios tatuajes, uno en el lado derecho de la espalda tiene tatuado un corazón con la leyenda "Yalemis, Ezequiel Rita"; en el lado contrario, una nube estrellada con el nombre "José Luis"; y en la pierna derecha, la figura de una mariposa. Además, detalló que presenta una cicatriz de tipo cesárea.

Fúnez describió que la fallecida es de tez trigueña clara, y señaló que su cuerpo pudo haber sido arrastrado por el río desde El Progreso, La Lima o San Pedro Sula.

En ese sentido, el funcionario instó a familias que tengan algún pariente desaparecido y con las características antes mencionadas, a que se presenten a las oficinas de Medicina Forense en San Pedro Sula, con la finalidad de identificar a esta persona.

"Un familiar que conoce a su familia sabe que tiene un tatuaje, y eso muchas veces lo hemos reconocido por los tatuajes a la persona", subrayó Fúnez.

Hasta ahora, se desconocen las causas de muerte de la mujer. El cuerpo fue trasladado a la morgue sampedrana para efectos de autopsia.