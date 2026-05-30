Buscan a mujer desaparecida tras lanzarse a quebrada en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Una intensa operación de búsqueda se mantiene en el Distrito Central tras el reporte de la desaparición de una mujer con supuestos problemas psicológicos que, según versiones preliminares, se habría lanzado a una quebrada desde su vivienda. El hecho fue alertado a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que activó la movilización inmediata de equipos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional. De acuerdo con la información inicial, la mujer habría caído desde la parte alta de su casa hacia el afluente, en circunstancias que aún no han sido completamente esclarecidas.

Vecinos del sector señalaron que la vivienda se encuentra ubicada a la orilla de la quebrada, lo que habría facilitado el impacto directo hacia la zona de monte y corriente.



Condiciones dificultaron la búsqueda

Las labores de rastreo se vieron complicadas debido al incremento del caudal de la quebrada, provocado por las lluvias registradas durante la noche del viernes 29 de mayo, en el Distrito Central. Según relatos de habitantes del sector, tras la caída la mujer habría intentado desplazarse, pero la fuerza del agua y el terreno dificultaron su ubicación.