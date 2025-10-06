Desaparece menor de 13 años al ser arrastrado por un río en Lempira

Lempira, Honduras.- Autoridades del Cuerpo de Bomberos, junto a vecinos de distintas comunidades, continúan la búsqueda de un adolescente que fue arrastrado por la fuerte corriente de un río, tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana.
En el departamento de Lempira, un equipo de rescate se trasladó desde la ciudad de Gracias hasta el municipio de San Sebastián, donde un menor de 13 años fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar un río junto a otro acompañante.
De acuerdo con los reportes preliminares, ambos se desplazaban desde el municipio de Belén Gualcho hacia San Manuel Colohete en Lempira, cuando fueron sorprendidos por la crecida repentina del afluente.
Uno de ellos logró ser rescatado con vida, mientras que el menor continúa desaparecido.
Los pobladores iniciaron una búsqueda durante la noche del domingo, pero al no obtener resultados, solicitaron apoyo al Cuerpo de Bomberos de Gracias, Lempira, que este lunes envió personal especializado y equipo de rescate acuático para reforzar las labores.
Asimismo, autoridades informaron en el noticiero Hoy Mismo que otras dos personas permanecen desaparecidas en distintos departamentos del país, a causa de las intensas lluvias que han provocado el desbordamiento de ríos y quebradas, además de daños en caminos rurales y comunidades incomunicadas.
Las autoridades de emergencia reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, especialmente en zonas montañosas y rurales del occidente del país, donde el riesgo de desbordamientos y deslizamientos se mantiene alto debido a la saturación del suelo.