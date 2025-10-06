Desaparece menor de 13 años al ser arrastrado por un río en Lempira

Lempira, Honduras.- Autoridades del Cuerpo de Bomberos, junto a vecinos de distintas comunidades, continúan la búsqueda de un adolescente que fue arrastrado por la fuerte corriente de un río, tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana.

En el departamento de Lempira, un equipo de rescate se trasladó desde la ciudad de Gracias hasta el municipio de San Sebastián, donde un menor de 13 años fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar un río junto a otro acompañante.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos se desplazaban desde el municipio de Belén Gualcho hacia San Manuel Colohete en Lempira, cuando fueron sorprendidos por la crecida repentina del afluente.

Uno de ellos logró ser rescatado con vida, mientras que el menor continúa desaparecido.