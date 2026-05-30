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Acusados de masacre de estudiantes en Yoro llegan a audiencia de declaración de imputados

El caso vinculado a la muerte de tres alumnos del Perla del Ulúa avanza con cuatro señalados, mientras dos ya fueron detenidos por la Policía

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 10:17
Acusados de masacre de estudiantes en Yoro llegan a audiencia de declaración de imputados

Los dos sospechosos del triple crimen contra estudiantes del Instituto Perla del Ulúa enfrentan audiencia de imputación en San Pedro Sula.

 Foto: EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- Los dos presuntos implicados en el asesinato de tres estudiantes del Instituto Perla del Ulúa fueron presentados este sábado 30 de mayo ante los tribunales de San Pedro Sula, donde enfrentan la audiencia de declaración de imputados.

El proceso judicial se desarrolla tras su captura en distintos allanamientos ejecutados en el municipio de El Progreso, Yoro, como parte de las investigaciones por el múltiple crimen ocurrido días atrás.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos forman parte de un grupo de cuatro sospechosos identificados dentro del expediente investigativo que sigue la Fiscalía.

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Las capturas fueron realizadas en operativos coordinados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, en conjunto con equipos policiales.

Avance del caso

En esta etapa del proceso, el Juzgado con Jurisdicción Nacional conocerá la imputación formal de los acusados por su presunta participación en el hecho violento.

Los tres estudiantes fueron asesinados el pasado martes 26 de mayo en El Progreso, cuando caminaban por un callejón de la colonia Suazo Córdova tras participar en una actividad escolar.

Las víctimas fueron identificadas como Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo, todos de 15 años de edad.

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Según las investigaciones, los jóvenes fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos que los interceptaron en el sector antes mencionado.

Las autoridades policiales manejan como línea preliminar que los atacantes habrían confundido a las víctimas con miembros de estructuras criminales rivales.

Esa hipótesis apunta a la posible participación de integrantes de la Pandilla 18, aunque el caso continúa en investigación y no se descartan otras líneas.

Los tres adolescentes cursaban estudios en el Instituto Perla del Ulúa; dos de ellos en noveno grado en jornada vespertina, mientras que el tercero combinaba sus estudios con labores en un kiosco del centro educativo.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones siguen en curso para identificar a todos los responsables y determinar con precisión cómo ocurrió el ataque.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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