Acusados de masacre de estudiantes en Yoro llegan a audiencia de declaración de imputados

San Pedro Sula, Honduras.- Los dos presuntos implicados en el asesinato de tres estudiantes del Instituto Perla del Ulúa fueron presentados este sábado 30 de mayo ante los tribunales de San Pedro Sula, donde enfrentan la audiencia de declaración de imputados. El proceso judicial se desarrolla tras su captura en distintos allanamientos ejecutados en el municipio de El Progreso, Yoro, como parte de las investigaciones por el múltiple crimen ocurrido días atrás. De acuerdo con las autoridades, los detenidos forman parte de un grupo de cuatro sospechosos identificados dentro del expediente investigativo que sigue la Fiscalía.

Las capturas fueron realizadas en operativos coordinados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, en conjunto con equipos policiales.

Avance del caso

En esta etapa del proceso, el Juzgado con Jurisdicción Nacional conocerá la imputación formal de los acusados por su presunta participación en el hecho violento. Los tres estudiantes fueron asesinados el pasado martes 26 de mayo en El Progreso, cuando caminaban por un callejón de la colonia Suazo Córdova tras participar en una actividad escolar. Las víctimas fueron identificadas como Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo, todos de 15 años de edad.