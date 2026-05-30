PSG vs Arsenal EN VIVO: Hora y canal que transmite final de Champions League en directo

MIN. 5- ¡GOOOOOOOOOOL DE ARSENAL! Havertz aprovecha un error de Marquinhos en la media cancha, se escapa solo con el balón y vence a Safonov para poner el primero ante PSG.

El conjunto dirigido por Luis Enrique ha encontrado en sus extremos una de sus principales armas ofensivas. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el joven Désiré Doué apuntan a ser titulares en un equipo que destaca por su velocidad en transición y su capacidad para castigar los espacios. Ambos son fundamentales en un ataque que también cuenta con Ousmane Dembélé, quien ha asumido un rol más centrado, pero mantiene intacta su capacidad para generar peligro.

Los números respaldan el poder ofensivo parisino. Kvaratskhelia comparte el liderato goleador del equipo con Dembélé, ambos con 19 anotaciones en la temporada. Doué y Bradley Barcola, otro recurso importante desde el banquillo, han contribuido con 13 tantos cada uno, consolidando una ofensiva que combina juventud, talento y contundencia.

Del otro lado estará un Arsenal que también basa buena parte de su éxito en el rendimiento de sus jugadores de banda. Bukayo Saka se mantiene como la gran referencia ofensiva de los dirigidos por Mikel Arteta. El internacional inglés, pese a algunas molestias físicas que afectaron su continuidad durante la campaña, ha vuelto a demostrar su importancia con goles, asistencias y una constante amenaza para las defensas rivales.

Junto a él aparecen alternativas de gran nivel como Leandro Trossard, Gabriel Martinelli y Noni Madueke. Trossard se ha ganado un lugar en el once titular gracias a sus destacadas actuaciones en el tramo decisivo de la temporada, mientras que Martinelli llega como uno de los máximos referentes del Arsenal en la presente Champions League. Madueke, por su parte, ha aportado profundidad y variantes desde que llegó procedente del Chelsea.

Con plantillas repletas de talento y dos estilos ofensivos que privilegian la velocidad y el uno contra uno, la batalla por las bandas podría terminar siendo el factor que defina al nuevo campeón de Europa. PSG y Arsenal llegan con argumentos de sobra para levantar el trofeo, pero solo uno podrá coronar una temporada histórica en el Puskás Arena de Budapest.