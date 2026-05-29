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Oficial: El FC Barcelona anuncia el fichaje del inglés Anthony Gordon

Anthony Gordon es nuevo jugador del FC Barcelona, quien ha firmado por cinco temporadas y es el primer fichaje para la temporada 2026-27

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 13:30
Oficial: El FC Barcelona anuncia el fichaje del inglés Anthony Gordon

Anthony Gordon llega al FC Barcelona procedente del Newcastle.

 Foto: Cortesía

Barcelona, España.- El Barcelona ha oficializado este viernes la contratación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, para las próximas cinco temporadas, en una operación cifrada en 70 millones de euros más 10 millones en bonus, aunque el montante no ha sido confirmado por el club azulgrana.

La firma de Gordon se demoró unas ocho horas, ya que estaba prevista para las 13:00 (hora local) y acabó produciéndose pasadas las 21:00, debido a una serie de cuestiones burocráticas pendientes entre las partes.

El internacional inglés es el primer fichaje del Barça de Hansi Flick para la próxima temporada. Juega de extremo izquierdo, aunque también puede actuar como '9'.

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Redacción web
Agencia EFE

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