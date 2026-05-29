Capturan a dos sospechosos por masacre de tres estudiantes en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.- Las autoridades realizaron este viernes al menos cuatro allanamientos en distintos sectores de El Progreso, Yoro, donde lograron la captura de dos sospechosos vinculados a la masacre en la que murieron tres estudiantes menores de edad del Instituto Perla del Ulúa. De acuerdo con reportes preliminares, los operativos se desarrollaron en la colonia 2 de Marzo y en el sector de La Magandí, en El Progreso, como parte de las investigaciones para esclarecer el triple crimen. Hasta el momento, las autoridades han detenido a dos jóvenes. Uno de ellos vestía una calzoneta, tenis rojos y una camiseta blanca. Durante la captura también se le decomisó una bicicleta.

El segundo sospechoso portaba una camisa roja del Club Deportivo Olimpia y un pantalón jean al momento de ser requerido por las autoridades. Los tres estudiantes asesinados el pasado martes en El Progreso fueron sepultados el jueves por la tarde en medio del dolor y consternación de familiares, amigos y compañeros de estudio. Las víctimas fueron identificadas como Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo. Los tres menores tenían menos de 15 años y eran estudiantes del Instituto Perla del Ulúa. Según las investigaciones, fueron interceptados cuando se conducían en una sola motocicleta por un callejón de la colonia Suazo Córdova, luego de salir de una actividad estudiantil.