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Crimen en zona de pandillas: matan a tres estudiantes en El Progreso

Autoridades investigan las posibles causas detrás de la masacre ocurrida en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro, donde las víctimas eran estudiantes menores de edad.

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 17:56
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