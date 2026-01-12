Intensa búsqueda de Sofía Cartagena, menor de 10 años arrastrada por el río Ulúa

Tegucigalpa, Honduras.– Una menor de 10 años desapareció la tarde del domingo 11 de enero tras ser arrastrada por la corriente del río Ulúa, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
La niña fue identificada como Sofía Cartagena. Según relataron sus familiares, se encontraba bañándose a la orilla del río cuando fue arrastrada por la fuerte corriente.
“Había adultos y niños bañándose a la orilla del río, pero al parecer la niña se alejó un poco más y fue arrastrada por la corriente”, explicó Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Miembros de la comunidad, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, realizan una intensa búsqueda en las zonas cercanas al lugar donde la menor desapareció.
“Están tratando de realizar la búsqueda en el sector conocido como Paso del Río. Se está llevando a cabo una búsqueda intensa”, afirmó López.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, más de 30 personas, organizadas en equipos, participan en las labores de rastreo, además de los cuerpos de rescate del Cuerpo de Bomberos.
López explicó que, debido a las lluvias registradas en el occidente del país, el agua del río se encuentra bastante turbia, lo que ha dificultado las labores de búsqueda.
Los familiares de la menor permanecen en incertidumbre y a la espera de que en las próximas horas se logre dar con el paradero de la niña, quien ya suma más de 24 horas desaparecida.