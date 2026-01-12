Intensa búsqueda de Sofía Cartagena, menor de 10 años arrastrada por el río Ulúa

Tegucigalpa, Honduras.– Una menor de 10 años desapareció la tarde del domingo 11 de enero tras ser arrastrada por la corriente del río Ulúa, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La niña fue identificada como Sofía Cartagena. Según relataron sus familiares, se encontraba bañándose a la orilla del río cuando fue arrastrada por la fuerte corriente.

“Había adultos y niños bañándose a la orilla del río, pero al parecer la niña se alejó un poco más y fue arrastrada por la corriente”, explicó Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).