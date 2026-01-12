Amigos mueren en Yoro, tras impactar contra un árbol con su moto

Yoro, Honduras.- Dos jóvenes se convirtieron la madrugada de ayer en las nuevas víctimas mortales de los percances viales luego de que se accidentaran cuando se conducían en una motocicleta cerca del desvío que lleva al sector de Las Piedras, en el municipio de Yoro.

Se trata de Odilver Cano, residente de la comunidad El Higueral y su amigo Ricardo Antonio Gómez, residente de la aldea Cantoral, quienes murieron al impactar con un árbol tras perder el control de la moto en la que iban. Ambos cuerpos quedaron a orilla de la calle.