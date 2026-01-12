  1. Inicio
Amigos mueren en Yoro, tras impactar contra un árbol con su moto

Los dos hombres regresaban de jugar un campeonato de fútbol cuando impactaron en un árbol con la motocicleta en las que se trasladaban hasta su hogar

Amigos mueren en Yoro, tras impactar contra un árbol con su moto

Como Oldiver Cano y su amigo Ricardo Antonio Gómez fueron identificadas las víctimas del accidente de motocicleta.

Foto: Cortesía.

Yoro, Honduras.- Dos jóvenes se convirtieron la madrugada de ayer en las nuevas víctimas mortales de los percances viales luego de que se accidentaran cuando se conducían en una motocicleta cerca del desvío que lleva al sector de Las Piedras, en el municipio de Yoro.

Se trata de Odilver Cano, residente de la comunidad El Higueral y su amigo Ricardo Antonio Gómez, residente de la aldea Cantoral, quienes murieron al impactar con un árbol tras perder el control de la moto en la que iban. Ambos cuerpos quedaron a orilla de la calle.

Familiares de las víctimas lamentaron lo ocurrido y dijeron que ellos se dirigieron a sus hogares tras participar de un campeonato de fútbol en una comunidad cercana, siempre en Yoro.

Datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte indican que en lo que va de enero, más de 50 personas han perdido la vida producto de accidentes viales.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

