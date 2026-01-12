Amigos mueren en Yoro, tras impactar contra un árbol con su moto

Yoro, Honduras.- Dos jóvenes se convirtieron la madrugada de ayer en las nuevas víctimas mortales de los percances viales luego de que se accidentaran cuando se conducían en una motocicleta cerca del desvío que lleva al sector de Las Piedras, en el municipio de Yoro.
Se trata de Odilver Cano, residente de la comunidad El Higueral y su amigo Ricardo Antonio Gómez, residente de la aldea Cantoral, quienes murieron al impactar con un árbol tras perder el control de la moto en la que iban. Ambos cuerpos quedaron a orilla de la calle.
Familiares de las víctimas lamentaron lo ocurrido y dijeron que ellos se dirigieron a sus hogares tras participar de un campeonato de fútbol en una comunidad cercana, siempre en Yoro.
Datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte indican que en lo que va de enero, más de 50 personas han perdido la vida producto de accidentes viales.
En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.