Asesinan a hombre cerca de una finca de café en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Durante la mañana de este domingo, un hombre fue encontrado sin vida cerca de una finca de café en la aldea Teupasenti, departamento de El Paraíso.
La víctima, identificada de manera preliminar por lugareños como Ever Orellana, de aproximadamente 30 años, fue hallada tendida entre los arbustos de una propiedad.
Residentes indicaron que el crimen ocurrió en horas tempranas, pero el cuerpo fue reportado tras una búsqueda organizada por los pobladores.
Informes locales señalan que un hermano de Orellana también fue asesinado anteriormente en circunstancias similares, siendo encontrado semidecapitado en una finca cafetalera.
Las autoridades llegaron al lugar, acordonaron la escena y procedieron al levantamiento del cadáver para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del crimen.