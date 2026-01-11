Asesinan a hombre cerca de una finca de café en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Durante la mañana de este domingo, un hombre fue encontrado sin vida cerca de una finca de café en la aldea Teupasenti, departamento de El Paraíso.

La víctima, identificada de manera preliminar por lugareños como Ever Orellana, de aproximadamente 30 años, fue hallada tendida entre los arbustos de una propiedad.

Residentes indicaron que el crimen ocurrió en horas tempranas, pero el cuerpo fue reportado tras una búsqueda organizada por los pobladores.