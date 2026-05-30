Menjívar sobre título de Motagua: "Nunca queremos que ganen y verlos celebrar dolió"

Tegucigalpa, Honduras.- El guardameta de Olimpia, Édrick Menjívar, habló recientemente sobre la obtención del título por parte del Motagua y admitió que no fue una situación que disfrutara, tomando en cuenta la histórica rivalidad que existe entre ambas instituciones del fútbol hondureño.

Durante una entrevista concedida al programa Por el Mundo del Deporte de HRN, el arquero albo fue sincero al expresar el sentimiento que le dejó ver a los azules celebrar una nueva corona de la Liga Nacional, especialmente porque se trata de su principal adversario deportivo.

"Obviamente, es el eterno rival, nosotros nunca queremos que ellos ganen porque es el eterno rival y verlos ahí celebrar nos dolió, Bueno a mi en general, no puedo hablar por los demás, porque estábamos en la casa y nos dolió un poco", confesó.

Menjívar también reconoció la capacidad futbolística del conjunto capitalino y señaló que el desenlace del campeonato no fue una sorpresa para él debido a la calidad que posee el plantel motagüense. "Sabemos que Motagua es un gran equipo también, uno de los grandes del país, y sabíamos que podía pasar eso".

Mientras disfruta de unos días de descanso tras concluir la temporada, el experimentado portero ya tiene definida su agenda para los próximos días. El domingo deberá incorporarse a la concentración de la Selección Nacional de Honduras en San Pedro Sula.

Posteriormente, el lunes emprenderá viaje hacia Estados Unidos junto al combinado catracho, que sostendrá compromisos internacionales como parte de su preparación y planificación de cara a futuros retos bajo la dirección técnica de Francisco Molina.

Cabe recordar que Menjívar había sorprendido meses atrás al anunciar su intención de retirarse de la Selección Nacional. Sin embargo, tras analizar la situación, reconsideró su postura y decidió continuar su carrera profesional, manteniéndose como una pieza importante dentro del proyecto deportivo que lideran José Francisco Molina y Francis Hernández.