Motociclista muere tras perder control y estrellarse contra casa en colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida la mañana de este domingo, y una mujer resultó gravemente herida, tras sufrir un accidente en la salida a Oriente, a la altura de la colonia Villa Nueva, en la capital de Honduras.

El percance ocurrió luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y se estrellara contra una vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta circulaba a exceso de velocidad sobre la calle principal cuando el conductor no logró mantener el control, salió de la vía y terminó impactando violentamente contra la estructura de una casa.