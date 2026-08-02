Motociclista muere tras perder control y estrellarse contra casa en colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida la mañana de este domingo, y una mujer resultó gravemente herida, tras sufrir un accidente en la salida a Oriente, a la altura de la colonia Villa Nueva, en la capital de Honduras.
El percance ocurrió luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y se estrellara contra una vivienda.
De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta circulaba a exceso de velocidad sobre la calle principal cuando el conductor no logró mantener el control, salió de la vía y terminó impactando violentamente contra la estructura de una casa.
El fuerte choque provocó que el motociclista muriera en el lugar de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Su identidad no había sido confirmada por las autoridades.
La mujer que lo acompañaba en la motocicleta sobrevivió al impacto, aunque con heridas de consideración. Equipos de emergencia llegaron al sitio y la trasladaron de inmediato al Hospital Escuela, donde permanece bajo atención médica. Se desconoce su estado de salud.
Vecinos del sector relataron que escucharon un estruendo y al salir encontraron la motocicleta destruida junto a la vivienda afectada. Algunos residentes auxiliaron a la mujer mientras esperaban la llegada de los socorristas y de las autoridades policiales.
Otro motociclista muerto
En un hecho similar otro motociclista perdió la vida la madrugada de este domingo en el departamento de Comayagua.
Aparentemente, el hombre en supuesto estado de ebriedad, impactó contra un camión en la colonia 1 de Mayo de Comayagua. La víctima de este accidente murió en el acto.