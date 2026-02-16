  1. Inicio
  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 14:23
Una persona muerta y otra herida deja accidente en la CA-5 en Santa Cruz de Yojoa

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida la tarde de este lunes -16 de febrero- tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera CA-5, a la altura de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la motocicleta perdió el control y se impactó contra un camión de carga pesada. El vehículo de dos ruedas terminó debajo de la unidad.

El impacto le provocó la muerte inmediata al conductor, mientras que su acompañante, presuntamente su esposa, resultó con lesiones de gravedad.

La escena causó conmoción entre las personas que transitaban por la zona, ya que los cuerpos de las dos víctimas quedaron tendidos sobre el pavimento.

El ahora occiso fue identificado como Bernardino Muñoz. El nombre de la mujer aún no ha sido confirmado, pero las autoridades informaron que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho; sin embargo, ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Este accidente se suma a los múltiples percances viales que se registran a diario en la carretera CA-5, una de las más transitadas del país. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución.

