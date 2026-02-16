Una persona muerta y otra herida deja accidente en la CA-5 en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida la tarde de este lunes -16 de febrero- tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera CA-5, a la altura de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la motocicleta perdió el control y se impactó contra un camión de carga pesada. El vehículo de dos ruedas terminó debajo de la unidad.

El impacto le provocó la muerte inmediata al conductor, mientras que su acompañante, presuntamente su esposa, resultó con lesiones de gravedad.