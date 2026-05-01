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Motociclista muere en accidente en Talanga; una mujer resulta herida

El hecho ocurrió en la RN-15, a la altura del kilómetro 52; la víctima fue identificada como Geiner Ortega

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 15:48
Motociclista muere en accidente en Talanga; una mujer resulta herida

El hecho se registró en la carretera RN-15, a la altura del kilómetro 52, cerca del balneario Villa Real, según informaron autoridades.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente de tránsito dejó como saldo un motociclista muerto y una mujer gravemente herida en el municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, la tarde de este viernes.

El hecho se registró en la carretera RN-15, a la altura del kilómetro 52, cerca del balneario Villa Real, según informaron autoridades.

La víctima mortal fue identificada como Geiner Odair Ortega Matute, de 28 años, quien se conducía en una motocicleta.

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De acuerdo con los reportes preliminares, Ortega Matute manejaba una motocicleta Yamaha XTZ 125 color azul, la cual no portaba placa.

En el mismo incidente, una mujer resultó con heridas de gravedad y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial por equipos de socorro.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes policiales se desplazaron hasta el lugar del accidente para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes.

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Personal forense también llegó al sitio para efectuar el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Las causas del accidente aún no han sido establecidas y se mantienen bajo investigación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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