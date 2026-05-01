Motociclista muere en accidente en Talanga; una mujer resulta herida

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente de tránsito dejó como saldo un motociclista muerto y una mujer gravemente herida en el municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, la tarde de este viernes.

El hecho se registró en la carretera RN-15, a la altura del kilómetro 52, cerca del balneario Villa Real, según informaron autoridades.

La víctima mortal fue identificada como Geiner Odair Ortega Matute, de 28 años, quien se conducía en una motocicleta.