Capturan a "El Pega", presunto miembro de "Los Vampis", por rapto y violación de mujeres

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la banda delictiva denominada "Los Vampis", dedicada a la comisión de múltiples delitos en la capital, fue capturado por agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Se trata de Jefferson Alfredo Centeno Reyes, de 35 años de edad, alias "El Pega", de oficio motorista, con domicilio en la colonia Nueva Capital, al norte de Comayagüela. El detenido Jefferson Centeno, haciendo uso de unidades de taxi, cometía atracos y violaciones sexuales a mujeres, en compañía de otros miembros de esa agrupación delictiva, que opera en toda la capital. La captura de este presunto delincuente y aberrado sexual, se da después de que una de las afectadas interpusiera una denuncia formal en la DPI; ella relató cómo la privaron de su libertad junto a su menor hijo, le robaron su dinero y luego la violaron en un motel de Comayagüela.

Rapto, robo y violación

Según las diligencias investigativas, los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2025, cuando la testigo protegida, en compañía de su hijo menor de edad, abordó un taxi colectivo en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, en el que ya viajaba otro hombre en el asiento del copiloto. Durante el trayecto un tercer hombre subió al taxi y acto seguido estos procedieron a intimidar a las víctimas, privándolas de su libertad mediante amenazas. Posteriormente fueron trasladadas a un inmueble en Comayagüela, donde la dama fue separada de su hijo. En ese lugar, la fémina fue objeto de violación sexual por parte de dos de los sujetos que varios individuos, entre ellos el ahora arrestado, bajo amenazas con arma de fuego. Asimismo, los agresores sustrajeron pertenencias personales y obtuvieron información confidencial de la víctima. Después de ultrajarla sexualmente, ella y su pequeño hijo fueron liberados en un sector cercano, siempre en el norte de Comayagüela, no sin antes ser amenazadas a muerte para evitar que interpusieran la denuncia correspondiente.

Captura

Con los datos proporcionados por la denunciante y víctima, los detectives de la DPI iniciaron las investigaciones para dar con los delincuentes que cometieron una serie de delitos en el mismo hecho. Después de varios meses de intentar localizar a "El Pega", agentes de la DPI le dieron aprehensión en la colonia El Carrizal, en atención a una orden de captura emitida el 29 de abril de 2026, por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, de Tegucigalpa. Al momento de su arresto, al sospechoso se le decomisó un teléfono celular como evidencia probatoria del ilícito. Según información recabada por los investigadores, sobre el sospechoso recaen varias denuncias similares al caso, por lo que este se trataría de un violador en serie. Jefferson Alfredo Centeno Reyes es el tercer capturado de esta banda delictiva, sólo en el presente año. En el mes de marzo se capturaron a otros dos presuntos integrantes de "Los Vampis", y en años anteriores, la Policía Nacional ha detenido a varios de esta estructura delincuencial.