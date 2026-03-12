  1. Inicio
Capturan taxista VIP vinculado en varios de delitos

La persona detenida es acusada por las autoridades por los delitos de secuestro agravado, robo con violencia e intimidación y violación

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 09:39
El taxista detenido habría pertenecido a una estructura criminal conocida como “El Vampi”.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Un conductor de taxi VIP fue capturado la mañana de este jueves en Tegucigalpa por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusado de varios delitos cometidos contra mujeres.

De acuerdo con las autoridades, al detenido se le supone responsable de los delitos de secuestro agravado, robo con violencia e intimidación y violación.

Según el informe policial, el sospechoso utilizaba un taxi VIP para cometer los ilícitos y presuntamente seleccionaba a mujeres como víctimas.

Asimismo, la Policía detalló que el individuo cuenta con antecedentes penales y que anteriormente habría pertenecido a una estructura criminal conocida como “El Vampi”.

Menor es detenido por presunta violación agravada contra compañera de escuela

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

