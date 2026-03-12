Capturan taxista VIP vinculado en varios de delitos

Tegucigalpa, Honduras.- Un conductor de taxi VIP fue capturado la mañana de este jueves en Tegucigalpa por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusado de varios delitos cometidos contra mujeres.

De acuerdo con las autoridades, al detenido se le supone responsable de los delitos de secuestro agravado, robo con violencia e intimidación y violación.

Según el informe policial, el sospechoso utilizaba un taxi VIP para cometer los ilícitos y presuntamente seleccionaba a mujeres como víctimas.

Asimismo, la Policía detalló que el individuo cuenta con antecedentes penales y que anteriormente habría pertenecido a una estructura criminal conocida como “El Vampi”.