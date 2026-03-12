Menor es detenido por presunta violación agravada contra compañera de escuela

La captura se ejecutó en la aldea Jardines, municipio de Taulabé, tras trabajos de ubicación, vigilancia y seguimiento realizados por investigadores policiales.

Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de 14 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al contar con una orden de aprehensión por supuesta participación en el delito de violación agravada, hecho que ha causado consternación en una comunidad educativa del departamento de Comayagua.

De acuerdo con el informe policial, el adolescente es originario de Jesús de Otoro, Intibucá, y reside en el sector donde fue requerido por las autoridades.

La orden de aprehensión fue emitida el 27 de febrero de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, instancia que continuará con el proceso correspondiente conforme a la legislación vigente para menores infractores.

El menor fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se continúe con el procedimiento legal y se determine su responsabilidad en el caso.