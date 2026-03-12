Retiran de la morgue el cuerpo del hombre asesinado por su hijastro en Choloma

Autoridades presentes en la escena indicaron que alrededor de las 7:25 pm recibieron una denuncia al sistema de emergencia 911 en la que les relataban que en dicha localidad había una persona muerta y dos heridas, las que fueron llevadas a un centro asistencial, donde por ahora se recuperan.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía detuvo a Wilfredo Antonio Bonilla Cárcamo , de 33 años de edad, la noche del martes en la colonia San Francisco, del sector El Kilómetro, de Choloma, Cortés, minutos después de que supuestamente matara a machetazos a su padrastro e hiriera a su madre y su hermano.

Según dijeron, al desplazarse al lugar y constatar la información, procedieron a realizar las diligencias del caso, logrando la detención del sospechoso, a quien testigos lo identificaron como el responsable del ataque.

Al momento de exigirlo, agentes le decomisaron el machete con el que le habría quitado la vida a su padrastro, identificado como Zacarías Molina Gámez, de 62 años de edad.

Según información, el hecho se habría originado luego de que Bonilla Cárcamo tuvo una discusión con su padrastro. Familiares de la víctima llegaron ayer a la morgue sampedrana a reclamar su cuerpo.

Una de sus hermanas manifestó sentirse consternada por la forma como murió su pariente y mucho más porque fue su hijastro, a quien crio desde los cuatro años, el que le dejó la vida.