Retiran de la morgue el cuerpo del hombre asesinado por su hijastro en Choloma

Wilfredo Antonio Bonilla Cárcamo fue detenido en la colonia San Francisco, de Choloma, Cortés

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 06:13
Ayer, familiares de Zacarías Molina Gámez retiraron su cuerpo de la morgue sampedrana.

 Foto: EL HERALDO.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía detuvo a Wilfredo Antonio Bonilla Cárcamo, de 33 años de edad, la noche del martes en la colonia San Francisco, del sector El Kilómetro, de Choloma, Cortés, minutos después de que supuestamente matara a machetazos a su padrastro e hiriera a su madre y su hermano.

Autoridades presentes en la escena indicaron que alrededor de las 7:25 pm recibieron una denuncia al sistema de emergencia 911 en la que les relataban que en dicha localidad había una persona muerta y dos heridas, las que fueron llevadas a un centro asistencial, donde por ahora se recuperan.

Según dijeron, al desplazarse al lugar y constatar la información, procedieron a realizar las diligencias del caso, logrando la detención del sospechoso, a quien testigos lo identificaron como el responsable del ataque.

Al momento de exigirlo, agentes le decomisaron el machete con el que le habría quitado la vida a su padrastro, identificado como Zacarías Molina Gámez, de 62 años de edad.

Según información, el hecho se habría originado luego de que Bonilla Cárcamo tuvo una discusión con su padrastro. Familiares de la víctima llegaron ayer a la morgue sampedrana a reclamar su cuerpo.

Una de sus hermanas manifestó sentirse consternada por la forma como murió su pariente y mucho más porque fue su hijastro, a quien crio desde los cuatro años, el que le dejó la vida.

