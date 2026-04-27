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Siete personas murieron en 15 horas, en accidentes viales; seis andaban en motocicletas

La incidencia de accidentes viales en el país es alta; gran parte de los fallecidos conducían o iban de pasajeros en una motocicleta

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 17:30
Siete personas murieron en 15 horas, en accidentes viales; seis andaban en motocicletas

El joven de origen argentino, Brayan Alexis Torres (27), murió la madrugada de este 27 de abril, en un accidente en la capital.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras.- Los accidentes viales en el país siguen dejando una estela de luto y dolor en las familias hondureñas; se han convertido en una especie de epidemia que arrasa con vidas humanas todos los días en Honduras.

Para muestra un botón. En un poco menos de 15 horas, entre las 6:45 de la tarde del domingo y las 9:30 de la mañana de este lunes, siete personas perdieron la vida producto de accidentes viales, en varias zona del país; seis de las víctimas iban a bordo de motocicletas.

El primero de los hechos se registró en el municipio de El Porvenir, al norte de Francisco Morazán. A eso de las 6:15 de la tarde del domingo, en la carretera que conecta El Porvenir con el vecino municipio de Marale, a la altura de la aldea El Pedernal, jurisdicción de El Porvenir, dos motocicletas impactaron de frente, una contra la otra.

Una era conducida por Ábdul Galindo y la otra por Juan Ávila; ambos originarios de El Cacao, en el caso de Ábdul, y Juan, nativo de La Vega, en Marale.

Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres

En estado de gravedad, fueron auxiliados por un ciudadano que pasaba por el lugar del accidente. Los subió a la paila de su vehículo, con el fin de traerlos hasta el Hospital Escuela (HE), pero cuando pasaba por la aldea Río Abajo, a unos kilómetros de la capital, los dos muchachos murieron.

El hombre detuvo su marcha en la posta policial cercana al relleno municipal, lugar dónde se dio el levantamiento de los dos cuerpos por parte de Medicina Forense, alrededor de las 9:00 de la noche.

Carretera a Olancho

En la misma zona central del país, en el kilómetro 100, carretera a Olancho, dos kilómetros después de la entrada al municipio de Guaimaca, otro incidente tipo vial fue reportado por la Policía Nacional.

Henry Noel Rodríguez Castillo, murió de forma instantánea al impactar su motocicleta contra un carro que venía con dirección a la capital; él iba con rumbo al departamento de Olancho. La colisión fue fuerte y frontal, causando que Rodríguez Castillo impactara en el pavimento; eran las 9:50 de la noche del domingo.

Capturan a conductora que provocó accidente mortal en el anillo periférico

Sólo unos minutos después, pobladores del municipio de Morocelí en El Paraíso, dieron cuenta de la trágica muerte de dos jovencitos. Ever Ricardo Morazán Moya y su novia, Lesly Videa Duarte; ambos de 18 años de edad, originarios de Morocelí.

La pareja venía en su motocicleta y fueron a impactar violentamente con la parte trasera de un camión que acarreaba caña de azucar. Del fuerte impacto, Ever y Lesly, junto a la moto se metieron bajo la estructura y las llantas del pesado vehículo, muriendo en el acto; a las 10:15 de la noche.

Argentino

La madrugada de hoy domingo. Aproximadamente a las 4:25 de la mañana, murió en un trágico accidente el entrenador de padel, de origen argentino, Brayan Alexis Torres, de 27 años de edad.

El extranjero viajaba en el asiento de copiloto de una camioneta que era conducida por Jisil Lissette Rishmawi Massead, en supuesto estado de ebriedad. Cuando transitaban por el anillo periférico, en la zona de Villa Nueva, chocaron contra una rastra cargada de heno, que estaba estacionada a la orilla de la calle.

El Distrito Central registró 464 accidentes de transito en apenas un mes

Del fuerte impacto, justo en el lateral derecho de la camioneta, dónde iba Torres, el carro liviano se introdujo en la carrocería de la rastra, falleciendo el joven de origen argentino.

Cuatro horas y media después de ese accidente, uno más se registró en la zona central. En el Canal Seco, en el kilómetro 48 de esa vía, se reportó la muerte de Fredy Adalid Euceda Maldonado, de 29 años de edad, originario del municipio de San Antonio del Norte, departamento de La Paz, cerca de donde se dio el percance.

El joven Fredy Adalid fue encontrado a un lado de la carretera, en medio del pasto seco, junto a su motocicleta. El móvil del accidente se desconoce, aunque los vecinos de ese lugar aseguran que un carro lo habría atropellado y lanzado fuera de la calle.

Las estadísticas más recientes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), detallan que en promedio, a diario, mueren cinco personas, producto de accidentes de tránsito.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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