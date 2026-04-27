  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres

La conductora de la camioneta que provocó la muerte del padelista Brayan Torres fue detenida horas después; se conoció que manejaba a exceso de velocidad en la colonia Villas del Sol

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 13:23
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
1 de 10

El exceso de velocidad y el consumo de alcohol por parte de la conductora de la camioneta en la que iba Brayan Torres como pasajero provocaron su muerte tras impactar contra un camión en horas de la madrugada en la capital. Esto se sabe:

Foto: Redes sociales
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
2 de 10

La madrugada de este lunes, Brayan Torres iba junto a una mujer en un vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758, a la altura de la colonia Villas del Sol, en Tegucigalpa.

Foto: Redes sociales
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
3 de 10

A eso de las 4:50 de la madrugada, la mujer que conducía la camioneta impactó contra un camión marca Freightliner, color rojo, con placa TCH-2310, que transportaba material en una plataforma.

 Foto: Redes sociales
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
4 de 10

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad, sumado a que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol.

 Foto: Redes sociales
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
5 de 10

La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 94.1, por lo que se le supone responsable del accidente que acabó con la vida de Brayan Torres.

Foto: Redes sociales
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
6 de 10

A la mujer se le acusa de los delitos de homicidio imprudente, conducción temeraria y daños, luego de provocar la muerte de un ciudadano de origen argentino en la capital.

 Foto: Redes sociales
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
7 de 10

Además, se le realizaron pruebas de sangre y orina en coordinación con Medicina Forense, con el fin de continuar con las diligencias investigativas y remitir el caso al Ministerio Público.

 Foto: Redes sociales
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
8 de 10

Brayan Alexis Torres, conocido como ‘Tato Torres’, de 27 años de edad, era originario de Naschel, San Luis, Argentina.

 Foto: Redes sociales
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
9 de 10

"Tato" se coronó campeón del Pro Padel Player Panamá 2023. Tenía experiencia en entrenamientos individuales, en parejas y grupos pequeños. En años anteriores estuvo como jugador de fútbol en el Club Deportivo Naschel Unidos. Era instructor de pádel en Prime Padel Club.

 Foto: Redes sociales
Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres
10 de 10

La OG Padel Club, primer Club de Pádel en Honduras, lamentó profundamente la muerte de Brayan Torres, padelista profesional.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos