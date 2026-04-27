Exceso de velocidad y consumo de alcohol en conductora provocó accidente de Brayan Torres

El exceso de velocidad y el consumo de alcohol por parte de la conductora de la camioneta en la que iba Brayan Torres como pasajero provocaron su muerte tras impactar contra un camión en horas de la madrugada en la capital. Esto se sabe:
La madrugada de este lunes, Brayan Torres iba junto a una mujer en un vehículo Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758, a la altura de la colonia Villas del Sol, en Tegucigalpa.
A eso de las 4:50 de la madrugada, la mujer que conducía la camioneta impactó contra un camión marca Freightliner, color rojo, con placa TCH-2310, que transportaba material en una plataforma.
De acuerdo con el informe preliminar, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad, sumado a que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol.
La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 94.1, por lo que se le supone responsable del accidente que acabó con la vida de Brayan Torres.
A la mujer se le acusa de los delitos de homicidio imprudente, conducción temeraria y daños, luego de provocar la muerte de un ciudadano de origen argentino en la capital.
Además, se le realizaron pruebas de sangre y orina en coordinación con Medicina Forense, con el fin de continuar con las diligencias investigativas y remitir el caso al Ministerio Público.
Brayan Alexis Torres, conocido como ‘Tato Torres’, de 27 años de edad, era originario de Naschel, San Luis, Argentina.
"Tato" se coronó campeón del Pro Padel Player Panamá 2023. Tenía experiencia en entrenamientos individuales, en parejas y grupos pequeños. En años anteriores estuvo como jugador de fútbol en el Club Deportivo Naschel Unidos. Era instructor de pádel en Prime Padel Club.
La OG Padel Club, primer Club de Pádel en Honduras, lamentó profundamente la muerte de Brayan Torres, padelista profesional.