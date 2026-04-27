Así elegirán la nómina final de candidatos al CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso para la selección de los nuevos titulares y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha entrado en su etapa más determinante. Tras el cierre del plazo para la recepción de documentos el pasado domingo, la Comisión Especial del Congreso Nacional se apresta a ejecutar un cronograma acelerado que busca llenar las vacantes dejadas por las recientes destituciones por juicios políticos en el sistema electoral. El ambiente legislativo se mantiene bajo una fuerte vigilancia social, dado que estas instituciones son los pilares que sostendrán la transparencia de los próximos comicios generales.

La urgencia de completar los órganos electorales surge en un momento de alta polarización, donde la legitimidad de los elegidos dependerá directamente del rigor con el que se apliquen los filtros de selección durante las próximas dos semanas de actividad intensiva. "Se han presentado 102 personas a dejar documentación, uno de ellos ha renunciado a través de su red social X, que es el abogado Renán Inestroza, que ha decidido no participar, quedan 100, de esos hay ocho que no han complementado todos los requisitos de documentación y tienen hasta el martes para presentarlo", manifestó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión Especial de Selección.

A partir de este lunes, los equipos técnicos y los diputados que integran la comisión han comenzado con la revisión individual de los expedientes para verificar que los 100 postulantes cumplan con los requisitos de idoneidad y moralidad. Este análisis es el primer filtro antes de que el pleno de la comisión se reúna para oficializar el reglamento que regirá la etapa de comparecencias públicas, buscando garantizar que el proceso no se vea empañado por señalamientos de opacidad. El cronograma establece que este martes por la mañana se aprobará formalmente el reglamento y se procederá al análisis conjunto de las hojas de vida. La meta de la Comisión Especial es que para el miércoles ya se cuente con un listado reducido de candidatos que pasarán a la fase de entrevistas presenciales, donde deberán demostrar sus competencias ante los legisladores y la opinión pública nacional. "El martes por la mañana vamos a aprobar el reglamento y ya como comisión vamos a analizar las 100 hojas de vida. Para el miércoles ya tener un filtro, reducir los 100 a un número que va a determinar la comisión y empezar las audiencias públicas. Audiencias públicas de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, los días miércoles, jueves y viernes", detalló Rivera Callejas. Para fortalecer la credibilidad del proceso, el Congreso Nacional ha decidido convocar a una serie de observadores que actuarán como testigos de calidad. Entre las instituciones invitadas figuran la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Conferencia Episcopal de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Además de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Asociación de Universidades Privadas, Colegio de Abogados y el Comisionado Nacional Derechos Humanos (Conadeh). La intención es que las nueve instituciones seleccionadas presencien cada una de las etapas, desde la revisión de méritos académicos hasta la ejecución de las audiencias, asegurando que la meritocracia prevalezca sobre las cuotas partidarias tradicionales que históricamente han dominado estos nombramientos. "Que esas nueve instituciones sean testigos de lo que va a pasar a partir del día miércoles a las 8:00 de la mañana. Por orden alfabético, los que sobrevivan a la primera evaluación van a ir al pleno de la comisión. Van a tener de seis a ocho minutos para expresar por qué consideran ellos que son idóneos, que son capaces, qué experiencia tienen y por qué le quieren servir a la patria", explicó el parlamentario.

" Lo que yo he logrado sentir es que están exigiéndonos que haya transparencia, pero sobre todo que haya despolitización" Antonio Rivera, presidente de la Comisión Especial

El proceso también incluirá una etapa de preguntas y respuestas donde los aspirantes deberán someterse al azar. Una tómbola contendrá diversas interrogantes sobre derecho electoral, gestión administrativa y ética pública, las cuales serán leídas por un miembro de la comisión, permitiendo además que otros diputados realicen repreguntas para profundizar en las respuestas. Adicionalmente, los postulantes que busquen una magistratura en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) deberán someterse a pruebas de confianza más estrictas. Según lo previsto por la comisión, durante el próximo fin de semana se aplicarán evaluaciones toxicológicas y psicométricas, un requisito que busca filtrar perfiles que no cumplan con los estándares éticos y de salud mental necesarios para impartir justicia en materia electoral.

Listado final

El Congreso Nacional debe elegir seis cargos electorales: un consejero propietario del CNE, en reemplazo de Marlon Ochoa, quien fue destituido; un consejero suplente, en sustitución de Karen Rodríguez, quien renunció; dos magistrados del TJE, para ocupar las vacantes dejadas por Mario Morazán (destituido) y Miriam Barahona (fallecida); y dos magistrados suplentes, en lugar de Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, ambos separados de sus cargos. El objetivo final de la comisión es presentar al pleno una nómina de 18 candidatos finales: 12 para el Tribunal de Justicia Electoral y 6 para el Consejo Nacional Electoral. Esta lista representa una proporción de tres aspirantes por cada vacante disponible, lo que permitiría a los diputados de las diferentes bancadas negociar sobre perfiles técnicos previamente evaluados y no sobre nombres impuestos sin escrutinio previo. Sin embargo, el principal desafío es alcanzar la mayoría calificada de 86 votos en el pleno legislativo. El actual reparto en el hemiciclo obliga a un cabildeo intenso entre las principales fuerzas, especialmente el bipartidismo conformado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que en conjunto suman 90 diputados. La coordinación entre ambos partidos fue clave para impulsar la destitución y la renuncia de los cinco funcionarios electorales, y también les otorga los votos necesarios para nombrar a sus reemplazos. En algunas negociaciones se plantea que el partido Libertad y Refundación (Libre) podría perder su representación en los órganos electorales, ya que el Congreso Nacional buscaría evitar que se repitan los bloqueos atribuidos a representantes de esta fuerza política durante los comicios anteriores. Si no se logra el consenso necesario en la primera votación, la ley parlamentaria indica que el proceso de elección deberá repetirse semanalmente hasta alcanzar el número de votos requeridos.