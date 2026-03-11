  1. Inicio
Hombre mata a su padrastro y deja heridos a su madre y a su primo en Choloma

Tras cometer el homicidio y la tentativa de homicidio contra su madre, el sospechoso fue llevado a una posta de Choloma, desde donde se le inició su proceso penal

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 06:07
Elementos de la Policía Nacional de Honduras lograron capturar al responsable del homicidio.

 Foto: Cortesía.

Cortés, Honduras.- Un hombre murió tras ser atacado con un arma blanca tipo machete en la colonia San Francisco , en el municipio de Choloma, Cortés. De acuerdo con información preliminar, el presunto responsable del crimen sería su hijastro.

Según los primeros informes, el agresor habría atacado a su padrastro hasta quitarle la vida. Posteriormente también agredió a su madre ya un primo, quienes resultaron heridos durante el violento hecho.

La situación generó alarma entre los vecinos del sector, quienes presenciaron el incidente y alertaron de inmediato a las autoridades policiales.

El comisionado de la Policía, Hernández, confirmó que el hecho ocurrió en horas de la noche y dejó además dos personas lesionadas.

"En horas de la noche una persona perdió la vida con arma blanca tipo machete. Minutos después, en la escena, también dos personas más resultaron heridas", detalló el funcionario.

Tras una rápida intervención, agentes de la Policía Nacional lograron la captura inmediata del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

“Gracias a la rápida acción se le pudo dar captura y ahora está en manos de la Dirección Policial por el delito de homicidio y homicidio en su grado de ejecución”, agregó el comisionado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para aclarar las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

