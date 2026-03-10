Matan a balazos a barbero dentro de su negocio en Tocoa, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Un barbero fue asesinado a disparos la noche de este martes -10 de marzo- dentro de su lugar de trabajo en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

El crimen se registró en la barbería Joel, ubicada a escasos metros de la municipalidad de Tocoa, una zona sumamente céntrica y concurrida del municipio.

De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la víctima mientras se encontraba en el interior del negocio.