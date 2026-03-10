Matan a balazos a barbero dentro de su negocio en Tocoa, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Un barbero fue asesinado a disparos la noche de este martes -10 de marzo- dentro de su lugar de trabajo en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
El crimen se registró en la barbería Joel, ubicada a escasos metros de la municipalidad de Tocoa, una zona sumamente céntrica y concurrida del municipio.
De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la víctima mientras se encontraba en el interior del negocio.
A causa de los múltiples impactos de bala, el hombre murió de forma inmediata en el lugar, sin que pudiera recibir asistencia médica.
Tras cometer el ataque, los agresores huyeron del sitio con rumbo hasta ahora desconocido. El hecho generó alarma entre comerciantes y personas que se encontraban en el sector al momento del ataque.
La víctima fue identificada, preliminarmente, como Joel Mejía, residente del mismo municipio de Tocoa. Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni la identidad de los responsables.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar las diligencias investigativas correspondientes, mientras personal forense realizó el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades también indicaron que en la zona existen cámaras de seguridad que podrían haber captado el momento del ataque, por lo que se espera que las grabaciones ayuden a identificar a los responsables del homicidio.