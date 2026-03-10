Condenan a cinco años de prisión a una mujer que vendía fotos íntimas de una menor

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue condenada a cinco años de prisión este martes -10 de marzo- tras hallarla culpable del delito de posesión de pronografía infatil para su venta de una menor de edad.
La sentenciada, identificada como Karen Vanessa Andino, también fue obligada a pagar una multa de 30,000 lempiras y sometida al comiso de todos los bienes relacionados con el delito.
El caso fue investigado por el Ministerio Público (MP), que presentó el requerimiento fiscal luego de reunir pruebas sobre los hechos ocurridos a finales de 2024 en una colonia de Tegucigalpa.
De acuerdo con las investigaciones, la mujer fue capturada tras ser acusada inicialmente de los delitos de elaboración y utilización de pornografía infantil agravada y violación especial agravada contra la menor.
Las autoridades establecieron que la ahora sentenciada obligaba a la niña a realizar actos indebidos y posteriormente tomaba fotografías de sus partes íntimas.
Según el expediente judicial, las imágenes eran enviadas a través de la aplicación WhatsApp a un hombre, a quien presuntamente solicitaba un pago de 100 dólares por el material.
Tras una investigación exhaustiva, fiscales solicitaron una orden de captura contra la sospechosa, la cual fue ejecutada el 3 de mayo de 2025 en la capital hondureña.
Con la sentencia, el tribunal también ordenó el decomiso de los bienes vinculados al delito, como parte de las medidas establecidas en la resolución judicial.