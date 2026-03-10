Condenan a cinco años de prisión a una mujer que vendía fotos íntimas de una menor

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue condenada a cinco años de prisión este martes -10 de marzo- tras hallarla culpable del delito de posesión de pronografía infatil para su venta de una menor de edad.

La sentenciada, identificada como Karen Vanessa Andino, también fue obligada a pagar una multa de 30,000 lempiras y sometida al comiso de todos los bienes relacionados con el delito.

El caso fue investigado por el Ministerio Público (MP), que presentó el requerimiento fiscal luego de reunir pruebas sobre los hechos ocurridos a finales de 2024 en una colonia de Tegucigalpa.