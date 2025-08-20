Hombre que abusó de universitaria en su carro en un mall fue condenado por cuarta vez

Tegucigalpa, Honduras.-Luis Armando Ulloa Moncada, señalado por las autoridades como un “violador serial de mujeres en la capital”, fue condenado por cuarta vez por el delito de violación. En esta ocasión, la condena se debe al caso de una estudiante universitaria que fue abusada sexualmente por este hombre, quien la secuestró y posteriormente la abandonó en un punto de la capital, según informó el Ministerio Público.

“La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) presentó pruebas contundentes que demostraron que Ulloa Moncada abusó sexualmente de la universitaria dentro de un vehículo”, detalló el Ministerio Público. De acuerdo con las investigaciones, la joven se encontraba en un centro comercial cuando Ulloa la privó de su libertad y luego la agredió sexualmente. Tras cometer el delito, abandonó a la universitaria en otro sector de la capital que no fue especificado por las autoridades. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.