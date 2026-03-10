Hondureño solicitado en extradición por EE UU es capturado en Catacamas

Catacamas, Olancho.- Un hondureño solicitado en extradición fue capturado por elementos de diferentes unidades de la Policía Nacional (PN), en la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho. Se trata de Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años de edad, originario y residente en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, al este del mismo departamento. El jefe de la Unidad Departamental de Policía (UDEP-15), con sede en Catacamas, comisario de Policía, Moisés Amador, detalló que la aprehensión de Joaquín Alvarado fue posible gracias a las labores de investigación ejecutadas por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Preventiva.

Alvarado fue arrestado en la vía pública de la ciudad de Catacamas, cuando realizaba diligencias cotidianas, sin percatarse de que la Policía Nacional le seguía la pista.

Pedido por los Estados Unidos

El connacional tenía una orden de captura pendiente con fines de extradición, solicitud que fue realizada por la justicia de los Estados Unidos de América. El jefe policial ahondó que el detenido es acusado de varios delitos graves, por una Corte de Estados Unidos, "pero de los que tenemos conocimiento en este momento, uno de ellos es agresión sexual infantil".