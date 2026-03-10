  1. Inicio
Hondureño solicitado en extradición por EE UU es capturado en Catacamas

El connacional es acusado por delitos sexuales infantiles, por una Corte de los Estados Unidos; aunque no se estableció de qué Estado

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 14:23
Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años de edad, es acusado de delitos sexuales contra una menor de edad, en los Estados Unidos.

 Foto: EL HERALDO

Catacamas, Olancho.- Un hondureño solicitado en extradición fue capturado por elementos de diferentes unidades de la Policía Nacional (PN), en la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho.

Se trata de Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años de edad, originario y residente en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, al este del mismo departamento.

El jefe de la Unidad Departamental de Policía (UDEP-15), con sede en Catacamas, comisario de Policía, Moisés Amador, detalló que la aprehensión de Joaquín Alvarado fue posible gracias a las labores de investigación ejecutadas por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Preventiva.

Alvarado fue arrestado en la vía pública de la ciudad de Catacamas, cuando realizaba diligencias cotidianas, sin percatarse de que la Policía Nacional le seguía la pista.

Pedido por los Estados Unidos

El connacional tenía una orden de captura pendiente con fines de extradición, solicitud que fue realizada por la justicia de los Estados Unidos de América.

El jefe policial ahondó que el detenido es acusado de varios delitos graves, por una Corte de Estados Unidos, "pero de los que tenemos conocimiento en este momento, uno de ellos es agresión sexual infantil".

Luego del arresto, Joaquín Alvarado fue trasladado desde Catacamas a la capital de la República, para que pueda comparecer en la audiencia de información ante un juez natural de extradición de primera instancia.

En esta audiencia, el juez le notificará sobre los cargos que le imputan y qué judicatura de la justicia estadounidense es la que lo solicita en extradición.

Alvarado residió por un tiempo en Estados Unidos, y desde hace un año había regresado a Dulce Nombre de Culmí, presuntamente escapando de una potencial captura en el país del norte de América.

