A Támara envían a Francisco Sánchez, hondureño pedido en extradición por Argentina

Tegucigalpa, Honduras.- La medida de arresto provisional le dictó una jueza de extradición de primera instancia al hondureño Francisco Alonso Sánchez Martínez, solicitado en extradición por la justicia de Argentina. Horas después de su arresto en la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho, Sánchez Martínez fue traído hasta la capital y compareció en la audiencia de información, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para dar inicio al proceso de extradición. El hondureño de 46 años de edad, es acusado por la justicia de ese país suramericano, del delito de lesiones graves dolosas, según las leyes argentinas, en perjuicio de un ciudadano argentino.

En la audiencia se le notificó al acusado y a su defensa legal, de los cargos que penden sobre él y que fueron presentados por el gobierno requirente, la relación de hechos que sustenta la acusación, así como los derechos que le asistirán durante este proceso. Al término de la primer cita judicial de extradición, la jueza determinó enviarlo a guardar prisión a la Penitenciaría Nacional de Támara, al norte de la capital.

Más temprano, el director de la Policía Nacional (PN), Juan Aguilar, detalló que la captura de Sánchez Martínez se llevó a cabo a las 12:20 del mediodía en Juticalpa, ejecutada por elementos de la Policía Internacional (Interpol), adscrito a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). "El motivo de la detención es registrar la notificación roja de búsqueda internacional emitida por Interpol, por tener orden de captura pendiente en la República de Argentina por el delitos de lesiones graves dolosas", confirmó Aguilar.