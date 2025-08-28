Capturan en Juticalpa a hondureño pedido en extradición por Argentina

Olancho, Honduras.- Un hondureño fue detenido en la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho, tras haber sido pedido en extradición por Argentina por el delito de lesiones graves dolosas.

El sujeto fue identificado como Francisco Alfonso Sánchez Martínez, de 46 años, y originario del lugar de su detención.

Según el reporte de la Policía Nacional fue detenido funcionarios policiales asignados a la OCN-INTERPOL Hondura. Su detención se ejecutó sin incidentes.