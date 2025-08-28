  1. Inicio
Capturan en Juticalpa a hondureño pedido en extradición por Argentina

El hondureño es señalado por los delitos de lesiones graves dolosas, sin embargo no se revelaron más detalles; se desconoce cuándo será extraditado

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han informado cuándo será extraditado el hondureño.

Olancho, Honduras.- Un hondureño fue detenido en la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho, tras haber sido pedido en extradición por Argentina por el delito de lesiones graves dolosas.

El sujeto fue identificado como Francisco Alfonso Sánchez Martínez, de 46 años, y originario del lugar de su detención.

Según el reporte de la Policía Nacional fue detenido funcionarios policiales asignados a la OCN-INTERPOL Hondura. Su detención se ejecutó sin incidentes.

Asimismo, información proporcionada por las autoridades hondureñas revela que Sánchez Martínez tiene una "solicitud de detención provisional con fines de extradición, por parte de las autoridades de la República Argentina".

La orden de extradición en su contra se emitió por la Corte Suprema de Justicia el 26 de agosto de 2025, a través del Juzgado de Extradición de Primera Instancia.

