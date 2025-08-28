Joven que mató a su amigo iba a vender el carro en chatarra por 60 mil lempiras

Las investigaciones por parte del equipo policial que trabaja en el caso apuntan a que Villanueva Reyes, capturado el lunes 25 de agosto en la colonia Morales número cuatro, de Chamelecón, sería el autor intelectual y material del hecho y que lo planificó desde hacía un mes.

San Pedro Sula, Honduras.- La muerte del universitario Darwin Antonio Bueso Hernández, de 21 años de edad, ha causado consternación e indignación luego de que la Policía informara que su supuesto mejor amigo, Jancarlos Aly Villanueva Reyes, de 18 años de edad, es el principal sospechoso de planificar el crimen.

El objetivo era despojar a Darwin de su camioneta año 2018, valorada en más de 300,000 lempiras, para luego vendérsela a desmanteladores de vehículos robados por L60,000, indican los investigadores.

Según las diligencias, Jancarlos, también estudiante universitario, llamó a la víctima el domingo 24 de agosto por la mañana para invitarlo a un balneario en el sector de Cofradía.

De acuerdo con el reporte, ambos jóvenes departieron la mañana de ese día junto a otra persona que pasaron recogiendo en el camino.

Durante el trayecto de regreso a San Pedro Sula, el acusado sometió a Darwin para despojarlo de su carro; al oponerse, lo estranguló.

Después del hecho trasladó el cuerpo hasta la ribera del río Chamelecón, donde quedó embancada la camioneta, luego lo amarró a unas rocas y lo lanzó al agua, de donde emergió la mañana del lunes producto de la corriente.

La captura del acusado se efectuó el mismo lunes, cuando intentaba, junto a dos personas más, sacar el vehículo con la ayuda de un camión.

Estas dos personas fueron liberadas luego de que Jancarlos confesara ser el responsable del crimen y aclarara que ellos solo le colaboraban para mover la camioneta.