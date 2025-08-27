Revelan que Walter Alvarenga tuvo cómplices para enterrar y carbonizar a Katherine Fuentes

Luego de que se descubriera que el cuerpo encontrado carbonizado en El Zapote, San Pedro Sula, pertenecía a Katherine Fuentes, se procedió al arresto de su expareja.
Poco a poco se han ido atando cabos, desde el momento en que se estableció el contacto hasta cómo ocurrió el asesinato de la reconocida manicurista en San Pedro Sula.
Lo más reciente en el caso es que el joven Walter Alvarenga no actuó solo, sino que contó con la ayuda de dos personas más para asesinar, enterrar y carbonizar a Katherine Fuentes.
Dos individuos más también habrían participado en el crimen de la joven de 22 años, según confirmó la Policía Nacional. Aquí más detalles
La última vez que se vio a la joven fue el pasado 20 de julio. Ella salió de su apartamento en el sector de la Rivera Hernández a bordo de su carro Hyundai negro. ¿Qué pasó después?
En el crimen de Katherine Nicolle Reyes Fuentes participó su expareja, Walter Mauricio Alvarenga, junto a otros dos individuos que la asesinaron, quemaron y enterraron en el sector de El Zapotal, según las indagaciones de la Policía.
Antes de ser asesinada, Fuentes le contó a una amiga que su exnovio le había propuesto una cita romántica. Incluso, las autoridades confirmaron que hubo mensajes que lo corroboran.
Walter Alvarenga citó a la víctima en un reconocido restaurante de San Pedro Sula. Ese día también recibió mensajes de dos amigos en común.
Al llegar al restaurante, la joven supuestamente fue secuestrada y luego trasladada hasta El Zapotal, donde fue encontrado su cuerpo carbonizado.
Según las indagaciones, al llegar al restaurante la joven fue privada de libertad, llevada a El Zapotal y allí asesinada a balazos. Después fue arrojada a una fosa, carbonizada y enterrada para ocultar la evidencia.