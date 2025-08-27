  1. Inicio
Revelan que Walter Alvarenga tuvo cómplices para enterrar y carbonizar a Katherine Fuentes

El acusado de haber asesinado a Katherine Fuentes se presentó al juzgado con mucha serenidad. Las investigaciones de la Policía revelan que Walter habría tenido cómplices. ¿Quiénes eran?

  • 27 de agosto de 2025 a las 14:08
1 de 10

Luego de que se descubriera que el cuerpo encontrado carbonizado en El Zapote, San Pedro Sula, pertenecía a Katherine Fuentes, se procedió al arresto de su expareja.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Poco a poco se han ido atando cabos, desde el momento en que se estableció el contacto hasta cómo ocurrió el asesinato de la reconocida manicurista en San Pedro Sula.

 Foto: EL HERALDO
3 de 10

Lo más reciente en el caso es que el joven Walter Alvarenga no actuó solo, sino que contó con la ayuda de dos personas más para asesinar, enterrar y carbonizar a Katherine Fuentes.

 Foto: Cortesía
4 de 10

Dos individuos más también habrían participado en el crimen de la joven de 22 años, según confirmó la Policía Nacional. Aquí más detalles

 Foto: EL HERALDO
5 de 10

La última vez que se vio a la joven fue el pasado 20 de julio. Ella salió de su apartamento en el sector de la Rivera Hernández a bordo de su carro Hyundai negro. ¿Qué pasó después?

 Foto: EL HERALDO
6 de 10

En el crimen de Katherine Nicolle Reyes Fuentes participó su expareja, Walter Mauricio Alvarenga, junto a otros dos individuos que la asesinaron, quemaron y enterraron en el sector de El Zapotal, según las indagaciones de la Policía.

 Foto: EL HERALDO
7 de 10

Antes de ser asesinada, Fuentes le contó a una amiga que su exnovio le había propuesto una cita romántica. Incluso, las autoridades confirmaron que hubo mensajes que lo corroboran.

 Foto: Cortesía
8 de 10

Walter Alvarenga citó a la víctima en un reconocido restaurante de San Pedro Sula. Ese día también recibió mensajes de dos amigos en común.

 Foto: EL HERALDO
9 de 10

Al llegar al restaurante, la joven supuestamente fue secuestrada y luego trasladada hasta El Zapotal, donde fue encontrado su cuerpo carbonizado.

 Foto: EL HERALDO
10 de 10

Según las indagaciones, al llegar al restaurante la joven fue privada de libertad, llevada a El Zapotal y allí asesinada a balazos. Después fue arrojada a una fosa, carbonizada y enterrada para ocultar la evidencia.

 Foto: Cortesía
