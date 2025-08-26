Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su "mejor amigo"

La terrible muerte de Darwin Antonio Bueso ha calado profundo en los corazones de su familia, amigos y demás seres queridos, pues no esperaban que su "mejor amigo" lo traicionaría por robarle el vehículo. ¿Cómo era la víctima en vida? Aquí las imágenes.
De acuerdo con el informe de las autoridades, Darwin Bueso había sido llevado con engaños de su amigo, quien también era su compañero de universidad, hacia un balneario.
Según familiares de Darwin, el autor del crimen responde al nombre de Jean Carlos, quien habría estado planeando el robo de su camioneta Honda CRV negra, desde hace más de un mes.
De manera preliminar se maneja que subieron al carro a un tercero, momento en el que los criminales activaron su malévolo plan. En ese sentido, Darwin intentó oponerse al robo, desafortunadamente no pudo contra los hechores y murió estrangulado en el intento.
El cuerpo de Bueso fue hallado sin vida ayer, lunes, flotando en el río Chamelecón, Cortés, en la zona norte de Honduras.
Familiares de la víctima detallaron que los hechores lo amarraron y le pusieron piedras antes de lanzarlo, con la intensión de que se hundiera en el agua.
Agentes policiales le dieron captura al culpable tras ser sorprendido cuando intentaba sacar el carro de una zona arenosa, donde quedó embancado. También lograron la captura de otros dos individuos que estarían involucrados en el crimen.
"Cuando él lanzó el cuerpo al río, el vehículo quedó embancado. Cuando él pretende sacarlo se identificó a otros dos sujetos, que fueron detenidos para investigación", informó el portavoz policial Alejandro Valladares.
Las autoridades mencionaron que el homicida confesó haber cometido el crimen, afirmando que había planeado el robo hace un mes.
Por consiguiente, el detenido será acusado por los delitos de privación injusta de la libertad, robo de vehículo y homicidio, según dieron a conocer las autoridades.
Por su parte, la familia de Darwin Bueso pide a la policía que se haga justicia para que su muerte no quede en la impunidad como otros casos.
Los restos mortales de Bueso serán trasladados hacia su lugar de origen, Río Blanquito, en Choloma, Cortés.
Familiares y amigos lamentan el fallecimiento del joven, así lo han dejado entrever a través de comentarios y publicaciones en redes sociales.
"Que Dios le dé el descanso eterno a Darwin y resignación cristiana para su familia". "Por respeto a la familia doliente basta con saber que en estos momentos son difíciles y pedimos oraciones para brindar toda la fortaleza en este momento", son algunos de los comentarios que se leen al respecto.