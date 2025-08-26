  1. Inicio
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su "mejor amigo"

La trágica muerte de Darwin Bueso, traicionado por su amigo, ha consternado a muchos. ¿Cómo era Darwin en vida? Aquí compartimos algunas de sus imágenes

  • 26 de agosto de 2025 a las 15:06
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
1 de 14

La terrible muerte de Darwin Antonio Bueso ha calado profundo en los corazones de su familia, amigos y demás seres queridos, pues no esperaban que su "mejor amigo" lo traicionaría por robarle el vehículo. ¿Cómo era la víctima en vida? Aquí las imágenes.

Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
2 de 14

De acuerdo con el informe de las autoridades, Darwin Bueso había sido llevado con engaños de su amigo, quien también era su compañero de universidad, hacia un balneario.

 Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
3 de 14

Según familiares de Darwin, el autor del crimen responde al nombre de Jean Carlos, quien habría estado planeando el robo de su camioneta Honda CRV negra, desde hace más de un mes.

 Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
4 de 14

De manera preliminar se maneja que subieron al carro a un tercero, momento en el que los criminales activaron su malévolo plan. En ese sentido, Darwin intentó oponerse al robo, desafortunadamente no pudo contra los hechores y murió estrangulado en el intento.

Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
5 de 14

El cuerpo de Bueso fue hallado sin vida ayer, lunes, flotando en el río Chamelecón, Cortés, en la zona norte de Honduras.

 Foto: redes sociales
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
6 de 14

Familiares de la víctima detallaron que los hechores lo amarraron y le pusieron piedras antes de lanzarlo, con la intensión de que se hundiera en el agua.

Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
7 de 14

Agentes policiales le dieron captura al culpable tras ser sorprendido cuando intentaba sacar el carro de una zona arenosa, donde quedó embancado. También lograron la captura de otros dos individuos que estarían involucrados en el crimen.

Foto: redes sociales
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
8 de 14

"Cuando él lanzó el cuerpo al río, el vehículo quedó embancado. Cuando él pretende sacarlo se identificó a otros dos sujetos, que fueron detenidos para investigación", informó el portavoz policial Alejandro Valladares.

 Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
9 de 14

Las autoridades mencionaron que el homicida confesó haber cometido el crimen, afirmando que había planeado el robo hace un mes.

Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
10 de 14

Por consiguiente, el detenido será acusado por los delitos de privación injusta de la libertad, robo de vehículo y homicidio, según dieron a conocer las autoridades.

Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
11 de 14

Por su parte, la familia de Darwin Bueso pide a la policía que se haga justicia para que su muerte no quede en la impunidad como otros casos.

Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
12 de 14

Los restos mortales de Bueso serán trasladados hacia su lugar de origen, Río Blanquito, en Choloma, Cortés.

 Foto: redes Darwin Bueso
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
13 de 14

Familiares y amigos lamentan el fallecimiento del joven, así lo han dejado entrever a través de comentarios y publicaciones en redes sociales.

Foto: redes sociales
Así era en vida Darwin Bueso, el joven que fue asesinado por su mejor amigo
14 de 14

"Que Dios le dé el descanso eterno a Darwin y resignación cristiana para su familia". "Por respeto a la familia doliente basta con saber que en estos momentos son difíciles y pedimos oraciones para brindar toda la fortaleza en este momento", son algunos de los comentarios que se leen al respecto.

Foto: redes Darwin Bueso
