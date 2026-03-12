Capturan a taxista VIP considerado violador serial y miembro de banda Los Vampi

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones presentan a un hombre capturado en Tegucigalpa, acusado de violación, secuestro agravado y robo con violencia. El detenido posee antecedentes penales y ya había estado recluido en un centro penal antes de recuperar su libertad.
El detenido es señalado por las autoridades como presunto integrante de la estructura criminal Banda El Vampi.
Según las investigaciones policiales, el sospechoso utilizaba un taxi VIP para interceptar a sus víctimas, principalmente mujeres.
La captura se logró mediante una operación de seguimiento realizada por equipos de la Dirección Policial de Investigaciones.
Autoridades detallaron que el detenido posee antecedentes penales y había estado recluido previamente en un centro penitenciario.
El sospechoso es investigado por su presunta participación en varios delitos de alto impacto ocurridos en la capital.
Durante la presentación del caso, agentes policiales informaron que el individuo fue ubicado tras labores de inteligencia y vigilancia.
Las autoridades investigan si el detenido está vinculado con otros hechos delictivos registrados en la ciudad.
La operación forma parte de acciones orientadas a desarticular estructuras criminales que operan en la capital.
El sospechoso fue remitido a las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones del caso.