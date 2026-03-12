  1. Inicio
Capturan a taxista VIP considerado violador serial y miembro de banda Los Vampi

El sospechoso es acusado de secuestro agravado, robo con violencia e intimidación y violación. Según las investigaciones, operaba utilizando un taxi VIP para interceptar a mujeres.

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 15:07
1 de 10

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones presentan a un hombre capturado en Tegucigalpa, acusado de violación, secuestro agravado y robo con violencia. El detenido posee antecedentes penales y ya había estado recluido en un centro penal antes de recuperar su libertad.

 Fotos: Policía Nacional.
2 de 10

El detenido es señalado por las autoridades como presunto integrante de la estructura criminal Banda El Vampi.
3 de 10

Según las investigaciones policiales, el sospechoso utilizaba un taxi VIP para interceptar a sus víctimas, principalmente mujeres.
4 de 10

La captura se logró mediante una operación de seguimiento realizada por equipos de la Dirección Policial de Investigaciones.
5 de 10

Autoridades detallaron que el detenido posee antecedentes penales y había estado recluido previamente en un centro penitenciario.
6 de 10

El sospechoso es investigado por su presunta participación en varios delitos de alto impacto ocurridos en la capital.
7 de 10

Durante la presentación del caso, agentes policiales informaron que el individuo fue ubicado tras labores de inteligencia y vigilancia.
8 de 10

Las autoridades investigan si el detenido está vinculado con otros hechos delictivos registrados en la ciudad.
9 de 10

La operación forma parte de acciones orientadas a desarticular estructuras criminales que operan en la capital.
10 de 10

El sospechoso fue remitido a las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones del caso.
