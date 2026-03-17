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Elegía sus pasajeras y desviaba la ruta para robarles: así operaba Maycoll, conductor VIP

"Viaja seguro, viaja con nosotros", es el lema de Maycoll Lanza, conductor VIP, acusado de robar y abusar sexualmente de una pasajera en la capital

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 08:44
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Con el engaño de ofrecer un servicio seguro y puntual, Maycoll Vidal Lanza Betanco operaba como taxista privado en la capital, lugar donde fue capturado tras ser denunciado por un pasajero por participar en secuestros, robos y agresiones sexuales. Así operaba:

Foto: Cortesía
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Maycoll Vidal Lanza Betanco, de 27 años, es un conductor de taxi VIP acusado de participar en secuestros, robos y agresiones sexuales contra pasajeras. Fue capturado en la cuarta entrada de la colonia Kennedy tras una orden judicial en su contra.

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Según la investigación, Lanza Betanco estaría vinculado a la estructura criminal denominada “Los Vampis”, un grupo señalado por cometer diversos delitos en perjuicio de mujeres que utilizan servicios de taxi o transporte VIP en la capital.

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Lanza Betanco utilizaba su trabajo para seleccionar a sus víctimas, principalmente mujeres, quienes abordaban el taxi sin imaginarse que serían víctimas de este hombre, de acuerdo con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

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El informe indica que Vidal desviaba la ruta hacia sectores aislados junto a otros presuntos cómplices, donde intimidaba y privaba de libertad a sus pasajeras mediante amenazas, mientras las obligaban a realizar transferencias de dinero y retiros sin tarjeta.

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El hecho ocurrió el 21 de noviembre de 2025, cuando una joven que abordó la unidad en la ruta de la colonia Alameda hacia Kennedy fue víctima de Lanza Betanco.

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La víctima relató bajo protección que, al llegar al sector de Miraflores, el conductor cambió la ruta y, junto con otros ocupantes del taxi, la intimidó para quitarle dinero y objetos personales.

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Posteriormente fue trasladada a una zona solitaria en la colonia Los Llanos, donde sufrió abuso sexual antes de ser liberada.

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Vidal Lanza habría recuperado su libertad recientemente tras cumplir condena por delitos similares, y presuntamente intentaba reorganizar las actividades ilícitas de “Los Vampis”.

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La captura del taxista fue ejecutada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

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Durante el operativo se decomisó un vehículo turismo rojo y un teléfono celular que habrían sido utilizados para cometer los delitos.

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Las autoridades destacaron que la estructura criminal de “Los Vampis” ha sido desarticulada gradualmente en los últimos años.

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