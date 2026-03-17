Elegía sus pasajeras y desviaba la ruta para robarles: así operaba Maycoll, conductor VIP

Con el engaño de ofrecer un servicio seguro y puntual, Maycoll Vidal Lanza Betanco operaba como taxista privado en la capital, lugar donde fue capturado tras ser denunciado por un pasajero por participar en secuestros, robos y agresiones sexuales. Así operaba:
Maycoll Vidal Lanza Betanco, de 27 años, es un conductor de taxi VIP acusado de participar en secuestros, robos y agresiones sexuales contra pasajeras. Fue capturado en la cuarta entrada de la colonia Kennedy tras una orden judicial en su contra.
Según la investigación, Lanza Betanco estaría vinculado a la estructura criminal denominada “Los Vampis”, un grupo señalado por cometer diversos delitos en perjuicio de mujeres que utilizan servicios de taxi o transporte VIP en la capital.
Lanza Betanco utilizaba su trabajo para seleccionar a sus víctimas, principalmente mujeres, quienes abordaban el taxi sin imaginarse que serían víctimas de este hombre, de acuerdo con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
El informe indica que Vidal desviaba la ruta hacia sectores aislados junto a otros presuntos cómplices, donde intimidaba y privaba de libertad a sus pasajeras mediante amenazas, mientras las obligaban a realizar transferencias de dinero y retiros sin tarjeta.
El hecho ocurrió el 21 de noviembre de 2025, cuando una joven que abordó la unidad en la ruta de la colonia Alameda hacia Kennedy fue víctima de Lanza Betanco.
La víctima relató bajo protección que, al llegar al sector de Miraflores, el conductor cambió la ruta y, junto con otros ocupantes del taxi, la intimidó para quitarle dinero y objetos personales.
Posteriormente fue trasladada a una zona solitaria en la colonia Los Llanos, donde sufrió abuso sexual antes de ser liberada.
Vidal Lanza habría recuperado su libertad recientemente tras cumplir condena por delitos similares, y presuntamente intentaba reorganizar las actividades ilícitas de “Los Vampis”.
La captura del taxista fue ejecutada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Durante el operativo se decomisó un vehículo turismo rojo y un teléfono celular que habrían sido utilizados para cometer los delitos.
Las autoridades destacaron que la estructura criminal de “Los Vampis” ha sido desarticulada gradualmente en los últimos años.