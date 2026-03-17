Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”

Las autoridades detuvieron a Maycoll Vidal Lanza Betanco, conductor de taxi VIP, acusado de participar en secuestros, robos y agresiones sexuales contra pasajeras. Así operaba este hombre en la capital.
La captura se ejecutó en la cuarta entrada de la colonia Kennedy tras una orden judicial en su contra. Lanza Betanco, de 27 años, conocido con el alias “Maycoll”, estaría vinculado a la estructura criminal denominada “Los Vampis”.
“Los Vampis” es un grupo que ha sido señalado por cometer diversos delitos en perjuicio de mujeres que utilizan servicios de taxi o transporte VIP en la capital.
De acuerdo con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), el conductor utilizaba su trabajo para seleccionar a sus víctimas, principalmente mujeres, quienes abordaban el taxi sin sospechar los ilícitos que se avecinaban.
Una vez en el vehículo, Vidal Betanco desviaba la ruta hacia sectores aislados junto a otros presuntos cómplices. Allí, las víctimas eran intimidadas y privadas de libertad mediante amenazas, mientras los delincuentes las obligaban a realizar transferencias de dinero a través de aplicaciones de banca en línea o a habilitar retiros de efectivo sin tarjeta.
El caso de Maycoll Vidal surge tras la denuncia de haber agredido sexualmente a una joven el pasado 21 de noviembre de 2025, quien abordó la unidad en la ruta de la colonia Alameda hacia Kennedy
La víctima relató bajo protección que, al llegar al sector de Miraflores, el conductor cambió la ruta habitual y la intimidó para sustraerle dinero y objetos personales. Posteriormente fue trasladada a una zona solitaria en la colonia Los Llanos, donde sufrió abuso sexual antes de ser liberada.
Según las investigaciones policiales, Vidal Lanza habría recuperado su libertad recientemente tras cumplir condena por delitos similares, y presuntamente intentaba reorganizar las actividades ilícitas de “Los Vampis”.
La captura del taxista fue ejecutada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Durante el operativo se decomisó un vehículo turismo rojo y un teléfono celular que habrían sido utilizados para cometer los delitos.
En la audiencia inicial, la FESCCO obtuvo el auto de formal procesamiento y prisión preventiva para Vidal Lanza Betanco, acusado de secuestro, robo con violencia o intimidación y violación en perjuicio de la joven usuaria. El proceso judicial continuará en los tribunales competentes.
La mayoría de los integrantes de esta banda ya cumplen prisión por diversos delitos.