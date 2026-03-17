  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”

En prisión seguirá el conductor de taxi VIP por los delitos de secuestro, robo con violencia o intimidación y violación en perjuicio de una joven pasajera en la capital

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 08:15
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
1 de 12

Las autoridades detuvieron a Maycoll Vidal Lanza Betanco, conductor de taxi VIP, acusado de participar en secuestros, robos y agresiones sexuales contra pasajeras. Así operaba este hombre en la capital.

Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
2 de 12

La captura se ejecutó en la cuarta entrada de la colonia Kennedy tras una orden judicial en su contra. Lanza Betanco, de 27 años, conocido con el alias “Maycoll”, estaría vinculado a la estructura criminal denominada “Los Vampis”.

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
3 de 12

“Los Vampis” es un grupo que ha sido señalado por cometer diversos delitos en perjuicio de mujeres que utilizan servicios de taxi o transporte VIP en la capital.

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
4 de 12

De acuerdo con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), el conductor utilizaba su trabajo para seleccionar a sus víctimas, principalmente mujeres, quienes abordaban el taxi sin sospechar los ilícitos que se avecinaban.

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
5 de 12

Una vez en el vehículo, Vidal Betanco desviaba la ruta hacia sectores aislados junto a otros presuntos cómplices. Allí, las víctimas eran intimidadas y privadas de libertad mediante amenazas, mientras los delincuentes las obligaban a realizar transferencias de dinero a través de aplicaciones de banca en línea o a habilitar retiros de efectivo sin tarjeta.

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
6 de 12

El caso de Maycoll Vidal surge tras la denuncia de haber agredido sexualmente a una joven el pasado 21 de noviembre de 2025, quien abordó la unidad en la ruta de la colonia Alameda hacia Kennedy

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
7 de 12

La víctima relató bajo protección que, al llegar al sector de Miraflores, el conductor cambió la ruta habitual y la intimidó para sustraerle dinero y objetos personales. Posteriormente fue trasladada a una zona solitaria en la colonia Los Llanos, donde sufrió abuso sexual antes de ser liberada.

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
8 de 12

Según las investigaciones policiales, Vidal Lanza habría recuperado su libertad recientemente tras cumplir condena por delitos similares, y presuntamente intentaba reorganizar las actividades ilícitas de “Los Vampis”.

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
9 de 12

La captura del taxista fue ejecutada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
10 de 12

Durante el operativo se decomisó un vehículo turismo rojo y un teléfono celular que habrían sido utilizados para cometer los delitos.

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
11 de 12

En la audiencia inicial, la FESCCO obtuvo el auto de formal procesamiento y prisión preventiva para Vidal Lanza Betanco, acusado de secuestro, robo con violencia o intimidación y violación en perjuicio de la joven usuaria. El proceso judicial continuará en los tribunales competentes.

 Foto: Cortesía
Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”
12 de 12

La mayoría de los integrantes de esta banda ya cumplen prisión por diversos delitos.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos