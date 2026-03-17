Le robó y abusó de una pasajera: Maycoll Vidal, taxista VIP y miembro de la banda “Los Vampis”

Una vez en el vehículo, Vidal Betanco desviaba la ruta hacia sectores aislados junto a otros presuntos cómplices. Allí, las víctimas eran intimidadas y privadas de libertad mediante amenazas, mientras los delincuentes las obligaban a realizar transferencias de dinero a través de aplicaciones de banca en línea o a habilitar retiros de efectivo sin tarjeta.