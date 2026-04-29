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María Flores, DJ colombiana que murió tras accidente provocado por conductor ebrio

Manicurista y soñadora de ser DJ profesional, María Alejandra Flores murió tras un accidente provocado por un conductor ebrio en Santiago, Chile

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 11:20
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La muerte de María Alejandra Flores Rodríguez, una joven colombiana de 20 años, ha causado indignación tras confirmarse que falleció luego de un accidente de tránsito ocurrido en el centro de Santiago, Chile.

 Foto: Redes sociales
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El hecho se registró en la intersección de las calles San Francisco con Tarapacá, donde la joven se transportaba a bordo de un vehículo de aplicación (Uber) cuando fue impactada por otro automóvil.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el conductor responsable manejaba en estado de ebriedad y no habría respetado una luz roja antes de provocar la colisión.

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En el vehículo implicado se trasladaban siete funcionarios de Carabineros, quienes, según reportes, habrían abandonado el lugar tras el accidente.

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Tras lo ocurrido, el conductor fue detenido y la institución confirmó la baja de los siete funcionarios involucrados en el caso.

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María Alejandra, originaria de Medellín, había llegado a Chile a los 18 años con la intención de buscar mejores oportunidades de vida.

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La joven combinaba su trabajo como manicurista con su pasión por la música, ya que recientemente había iniciado su formación para convertirse en DJ profesional. Incluso, ya comenzaba a abrirse camino en ese ámbito, participando en eventos y fiestas, donde poco a poco ganaba reconocimiento.

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Se conoció que este mismo viernes tenía previsto viajar a Argentina por un importante compromiso laboral.

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Según relataron personas cercanas, María no tenía familia en el país, por lo que su principal red de apoyo estaba conformada por amigos.

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Tras conocerse la noticia, su madre viajó desde Colombia y, entre lágrimas, exigió justicia por la muerte de su hija. “No solo le arrebataron la vida a ella; me destrozaron”, expresó.

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