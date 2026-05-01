Huye implicado en caso Koriun durante operativo y deja vehículo destruido en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Una persona sospechosa de estar implicada en el caso Koriun Inversiones, huyó este viernes -1 de mayo- tras percatarse de un operativo en su contra en la residencial Campisa, en San Pedro Sula. De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el allanamiento se ejecutó en un inmueble utilizado como vivienda por el investigado. Según las autoridades, el sospechoso escapó en un vehículo deportivo al notar la presencia policial, provocando daños en el acceso de la residencial y en varios vehículos.

Durante la huida, el automóvil utilizado por el implicado resultó con daños severos y posteriormente fue encontrado abandonado en una plaza comercial del bulevar del norte. En el operativo, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) decomisaron dinero en efectivo y otros indicios relevantes para la investigación. Entre lo incautado se contabilizan 277,762 lempiras y 590 pesos mexicanos, además de una contadora de dinero y una computadora. Asimismo, se reportó el decomiso de dos vehículos, incluyendo el que fue utilizado por el sospechoso durante su intento de fuga.